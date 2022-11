L’illumination des chutes, un projet qui a failli ne jamais voir le jour

Un peu plus de deux semaines après la première illumination officielle des chutes de Grand-Sault, force est de constater que ces lumières ont donné un tout nouveau cachet à cet endroit emblématique de la municipalité. Cependant, le projet aurait bien pu ne pas voir le jour.

David Raines mijote ce projet depuis près de deux ans, avant même son élection au sein du conseil municipal de Grand-Sault.

Il dit avoir remarqué que l’été, lorsque le débit d’eau n’est pas aussi grand en raison de la fermeture des vannes du barrage, Grand-Sault n’est pas aussi grandiose que ce à quoi les gens pourraient s’attendre lorsqu’ils visitent les lieux.

À la suite de son élection, en mai 2021, M. Raines raconte qu’il en a glissé un mot aux autres membres du conseil. Plus d’une année s’est finalement écoulée avant qu’une occasion de financement se présente.

Une demande officielle de financement devait être faite à l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Le hic, c’est que la Municipalité n’avait que quelques heures pour envoyer cette demande.

«Je me souviens, j’étais en route pour Grand-Sault à partir de Moncton. Il devait être environ 14h et j’ai reçu un appel de quelqu’un de l’APÉCA qui m’a mentionné qu’il fallait faire une demande officielle avant minuit cette journée-là.»

M. Raines, qui tenait ardemment à ce projet, a même décidé d’aller de l’avant avec une demande sans nécessairement avoir eu le temps de consulter le maire ou le directeur général qui étaient en réunion à l’extérieur de la région.

«Au cours des premiers mois de notre mandat, nous avons été pris de court par différents enjeux qui ont détourné notre attention de projets comme celui-ci. Nous aurions peut-être pu aller de l’avant plus tôt, mais ça s’est fait à la dernière minute. Je suis tout de même content du dénouement.»

Réalisé au coût de 100 000$, le projet d’éclairage a été financé par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (55 000$) et la Société de développement régional (30 000$). Pour sa part, la municipalité a investi la somme de 15 000$ au projet, principalement en main-d’œuvre de la part des employés municipaux.

Le conseiller municipal avoue avoir eu certains doutes lorsqu’il a décidé de mener ce processus de demande de financement sans avoir la possibilité d’en discuter avec ses homologues du conseil municipal. Il croit toutefois qu’il ne pouvait laisser passer cette occasion.

«Je me suis dit que parfois, il est mieux de demander pardon que de supplier pour avoir la permission de faire quelque chose.»

Avec le recul, le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes estime qu’il est difficile d’en vouloir au conseiller Raines. Au bout du compte, le projet d’illumination des chutes a attiré beaucoup de curieux d’un peu partout au Nord-Ouest depuis les deux dernières semaines.

«Ça faisait un bout qu’on en parlait, mais on n’avait jamais trouvé le bon moment. C’est certain que l’on a attendu à la 11e heure pour le faire, mais il a été approuvé et c’était bien.»

De son côté, David Raines s’est dit persuadé que cette attraction a déjà permis d’accroître l’achalandage touristique dans la ville.

«Nous avons 70 000 véhicules qui sont passés par le Centre touristique, mais on a le potentiel d’en attirer bien plus. Dans le cas des lumières, des photos et des vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux, alors, au fur et à mesure qu’elles vont être partagées, on peut s’attendre à un intérêt de la part des gens d’un peu partout.»

Les lumières en question sont allumées à la tombée du jour et restent ouvertes jusqu’à une heure du matin. Cette nouvelle installation est composée de 80 lumières D.E.L. qui ont été placées de manière stratégique dans la gorge.

Une journée de festivités a même été organisée, le 29 octobre, en marge de l’illumination des chutes.

Comme les couleurs peuvent être changées, les lumières servent également à souligner des événements ou des dates importantes.

«On peut faire une variété de choses avec ces lumières», a ajouté David Raines.

M. Raines ne souhaite d’ailleurs pas s’arrêter là. Selon lui, il ne s’agit que de la première étape d’un projet qui pourrait s’étendre au barrage d’Énergie NB et même un peu plus loin dans la gorge.

«Cela se ferait en quelques phrases, mais j’aimerais que ce soit les plus belles lumières au Canada. Je sais que ça en fera grimacer certains qui vont penser aux chutes du Niagara, mais on aura certainement quelque chose d’extraordinaire, qu’il y ait de l’eau ou non dans les chutes.»