Pas de promesses pour la reconstruction de l’aréna de Saint-Arthur

Plus de huit ans après avoir été détruite par les flammes, et à l’aube d’un regroupement avec la ville de Campbellton, existe-t-il toujours un espoir de voir renaître l’aréna Hector Pitre de Saint-Arthur?

En mars 2014, l’aréna de Saint-Arthur partait en fumée. Bien que sous le choc de cette perte, la communauté à l’époque s’est immédiatement lancée dans une campagne de financement et s’est servi du montant des assurances pour commencer la reconstruction. Sans promesse d’investissements gouvernementaux, le pari était risqué. À preuve, huit ans plus tard, on ne retrouve sur place que la coquille du bâtiment et aucune glace. Pour compléter le projet, on parle de plusieurs millions $ (environ neuf), et les programmes gouvernementaux exigent une participation locale. La reconstruction est donc bloquée.

Lorsque l’aréna a croulé sous les flammes, Saint-Arthur était un DSL. Depuis, la communauté a été regroupée avec Atholville, qui n’avait pas une infrastructure du genre sur son territoire, ce qui favorisait son appui au projet de reconstruction. En janvier prochain, un changement majeur se profile toutefois, soit la fusion de ces deux communautés avec celle de Campbellton. Cette fois, la nouvelle entité possèdera un centre sportif (Centre civique) comprenant deux glaces.

Par le passé, Campbellton s’est opposée formellement au projet de reconstruction de l’aréna de Saint-Arthur, argumentant que l’état actuel de la population du Restigouche (décroissance et vieillissement) ne justifiait pas l’ajout d’une aire de glaces supplémentaires, celles du Centre civique et du Palais des glaces de Dalhousie étant suffisante. Dans cette ère de regroupement, et étant donné que la population de Saint-Arthur paiera désormais sa part du Centre civique (formule de partage des coûts), y a-t-il toujours une place pour un troisième aréna?

Si l’infrastructure comme telle appartient à la communauté, elle n’est pas pour autant la propriété de la municipalité. Celle-ci est plutôt gérée par un organisme sans but lucratif. Selon Steve Thériault, du comité de reconstruction, le regroupement ne change rien au projet.

«Au moment où l’on se parle, ce sont surtout les programmes qui ne favorisent pas la reconstruction de l’aréna. Le gouvernement en place n’est pas favorable au projet non plus», indique-t-il, notant que le comité est en veille, en attente d’un moment plus propice pour relancer le dossier. D’ici là, l’infrastructure sert d’entrepôt, question de la rentabiliser un tant soit peu.

Reconstruire

Hector Pitre a donné plus de 37 années à l’aréna. Ce dévouement lui a d’ailleurs valu qu’on nomme l’endroit en son honneur. Bénévole de la première heure, il est tout aussi convaincu qu’il y a huit ans de la pertinence d’une reconstruction. Il cite en exemple le Madawaska. Selon lui, si les arénas des villages de Saint-François, Clair, Saint-Jacques et Saint-Basile fonctionnent toujours en dépit de la construction du Centre Jean Daigle d’Edmundston, il y a de la place pour un aréna à Saint-Arthur malgré la présence du Palais des glaces à Dalhousie et du Centre civique à Campbellton.

«Depuis quelques années, l’endroit sert d’entrepôt. Mais ce n’est pas pour ça que la communauté a investi son temps et son argent, c’est pour retrouver son aréna», exprime-t-il.

Au lieu d’abandonner le projet d’un nouvel aréna pour sa communauté, il propose plutôt de trouver une nouvelle vocation pour la patinoire secondaire du Centre civique. Un terrain de soccer annuel? Un club de curling? Toutes les options sont envisageables selon lui.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, il a délaissé le comité de reconstruction le printemps dernier, question de laisser aux «plus jeunes» le soin de piloter le dossier.

«Personnellement, je trouve que le timing serait excellent pour relancer le projet. On est élections au niveau municipal, celles du provincial arrivent en 2024, Fredericton nage dans les profits et se doit de dépenser un paquet d’argent du fédéral réservé pour les infrastructures… C’est le moment ou jamais de passer ses commandes», croit-il.

Cela dit, si la reconstruction s’avère impossible, M. Pitre croit que l’on doit impérativement donner une autre vocation au bâtiment, et ce, dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, une réflexion s’impose.

«Le projet n’est pas à la poubelle, il a été mis sur une tablette où il accumule la poussière. Il faut simplement le sortir de là et le dépoussiérer. Les choses ont déjà assez traîné comme c’est là, il faut que ça bouge, que ce soit d’un côté ou de l’autre. Une décision doit être prise», dit-il.

Pas de promesses

Maire sortant de Campbellton, Ian Comeau est en pleine campagne électorale. Récemment, il a rencontré certains intervenants de la communauté de Saint-Arthur. On lui a parlé des projets au Centre plein-air, de l’importance de la brigade des incendies pour ce secteur. Bien entendu, le sujet de l’aréna a fait surface. Celui-ci soutient n’avoir pris aucune position ni en faveur ni contre le projet. Il a plutôt proposé à la communauté de soumettre un plan d’action au futur conseil, plan contenant des données concrètes qui démontrent les besoins pour un autre aréna dans la région.

«Je ne pourrais pas promettre aujourd’hui que l’on reconstruira l’aréna ou que la Ville appuiera le projet. Cette décision relèvera du conseil en entier et non seulement du maire. Je crois néanmoins qu’il faut aborder ce dossier avec un esprit ouvert», indique M. Comeau, notant que l’Association du hockey mineur ainsi que la future entité de Baie-des-Hérons auront certainement aussi une opinion à partager au moment opportun.

Celui-ci note qu’il serait bien de voir ce que la population de Saint-Arthur au complet pense du projet, à savoir si la reconstruction est toujours la priorité de la communauté où si au contraire d’autres projets ou enjeux l’ont devancée.

Maire d’Atholville et lui aussi candidat à la mairie de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque abonde sensiblement dans la même direction. Membre du comité de reconstruction de l’aréna jusqu’à quelques mois, il connaît bien le dossier.

«Atholville a appuyé le projet de reconstruction à l’époque, mais est-ce que ce sera la volonté du prochain conseil? Ce sera à ses membres de décider s’ils estiment qu’il y a toujours une pertinence pour ce projet. On ne sait d’ailleurs pas à ce moment-ci ce que les membres du comité désirent ni la population de Saint-Arthur. Ce serait peut-être pertinent d’avoir une consultation publique sur le sujet. Est-ce qu’on est rendu à penser à un changement de vocation?», propose le candidat.