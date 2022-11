Péninsule: début du transport en commun le 23 novembre

Le service de transport en commun de la Péninsule acadienne sera en marche le 23 novembre.

Le service sera gratuit à l’étape du projet pilote, qui durera 34 semaines. Les utilisateurs devront toutefois réserver leurs places lors de cette période.

Une source au courant du dossier a aussi indiqué à l’Acadie Nouvelle que le système de réservation sera accessible lundi.

Les coordonnées, la grille horaire et le trajet du nouveau système de transport sont maintenant affichés dans le site Internet de la Commission de services régionaux (CSRPA).

Le Salon de Quilles au 300 de Caraquet et l’agence UNI Coopération de Shippagan seront les terminus.

Le premier trajet (considéré l’aller) partira de Caraquet à 6h42 et le dernier autobus de la journée reviendra au même endroit à 18h55. Cinq allers-retours seront offerts quotidiennement, du lundi au vendredi.

L’autobus fera six arrêts à Caraquet, parmi lesquels le siège social d’UNI, le Centre culturel et l’épicerie IGA, trois à Village Blanchard, dont le garage Paulin Transmission et le Marché Village Blanchard, trois à Pokemouche (le bureau de Postes Canada, le guichet UNI et la station CKRO), quatre à Inkerman, notamment la station-service Shell et le Marché Inkerman, et trois à Shippagan (la station-service P. Mallet, la rue de l’école, le dépanneur Needs).

La durée prévue du trajet, à l’aller comme au retour, excédera légèrement soixante minutes.

Un aperçu des coûts futurs a été inséré dans la page internet du service de transport communautaire. L’an prochain, les billets pourraient être achetés individuellement ou en carnet de 10. Un laissez-passer mensuel devrait également être disponible.

La CSRPA, en réunion ordinaire, le 10 novembre, a confirmé avoir pris possession d’un minibus de 24 places, qui lui a été vendu par l’Université de Moncton, campus de Shippagan, pour la somme de 1$.