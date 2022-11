Un homme de 24 ans porté disparu à Moncton

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 24 ans de Moncton, qui est porté disparu.

Max Boudreau a été vu pour la dernière fois dans la soirée du 14 novembre 2022, près de la rue Albert, à Moncton. Il pourrait avoir circulé sur la rue Champlain, à Dieppe, le même soir. La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. Sa famille et la police s’inquiètent pour lui.

Max Boudreau mesure environ 188 cm (6 pi 2 po) et pèse environ 68 kilos (150 livres). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns courts avec des mèches blondes. Une rose noire est tatouée sur son avant-bras gauche. On croit qu’il portait un manteau noir, un chandail gris et un jean bleu.

Si vous croyez savoir où se trouve Max Boudreau, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.