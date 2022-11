Une jeune diabétique de Dieppe se fait entendre à Ottawa

Vanessa Galluchon, une jeune diabétique de Dieppe, poursuit son travail de sensibilisation au diabète de type 1, un combat qu’elle mène depuis plusieurs années afin d’améliorer et changer la vie des personnes qui vivent, comme elle, avec cette maladie.

Vanessa Galluchon, qui aura bientôt 17 ans, vit avec le diabète de type 1 (DT1) depuis une quinzaine d’années.

Depuis plusieurs années, elle agit en tant qu’ambassadrice de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ).

C’est dans le cadre de son travail avec la FRDJ qu’elle s’est rendue à Ottawa, cette semaine, afin de participer à l’événement Les enfants pour une guérison, une activité réunissant 30 jeunes de partout au Canada.

Cette initiative vise à sensibiliser les sénateurs et les élus aux défis que doivent surmonter les personnes vivant avec le DT1.

Pendant son séjour, Vanessa Galluchon a rencontré plusieurs personnalités politiques canadiennes, notamment le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, et la sénatrice Nancy Hartling.

«Même si les scientifiques continuent leur travail pour faire avancer la recherche, pour moi c’était important que je me fasse entendre, dit Mme Galluchon. J’espère un jour qu’on vivra dans un monde sans diabète de type 1 et que je n’aurai plus besoin de m’en inquiéter chaque jour.»

Les enfants pour une guérison ont présenté plusieurs recommandations aux élus. Ils ont notamment plaidé pour des investissements dans un réseau d’essais cliniques sur le DT1 et dans la recherche afin d’améliorer l’accès aux soutiens en matière de santé mentale des personnes atteintes de cette maladie.

Deuxième participation

Vanessa Galluchon a participé à cet événement pour une première fois en 2018.

«Cette fois, j’étais un peu plus vieille, donc j’ai mieux compris quel impact on avait sur le Parlement et les élus, analyse-t-elle. C’était vraiment une bonne expérience, j’ai aussi pu me faire beaucoup d’amis parce que j’étais moins gênée.»

La mère de Vanessa, Judy Roy, n’est pas peu fière du combat de sa fille.

«Avec tout ce qu’elle a vécu, le diabète de type 1 et ses trois autres maladies auto-immunes,

nous sommes très fières d’elle et c’est émouvant de la voir sensibiliser les gens pour faire une différence à cette cause qui nous tient à cœur», dit Mme Roy.