Élections à la mairie de la future municipalité de l’Île-de-Lamèque: quatre candidats s’opposent

Les élections à la mairie de la future municipalité de l’Île-de-Lamèque tiennent presque du combat des chefs, alors que les maires sortants des deux municipalités de l’Île s’opposent pour le même poste.

Au total, quatre candidats sont sur les rangs pour diriger les destinées de la nouvelle ville: Jules Haché, le maire de Lamèque, Bernard Savoie, le maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Allain Guignard, le président du DSL de Haut-Lamèque, et Paul F. Chiasson, un homme d’affaires et ancien officier de la marine canadienne.

Jules Haché

Maire de Lamèque depuis six ans, M. Haché se perçoit comme le candidat idéal, entre autres parce qu’il est expérimenté, un atout important, a-t-il expliqué lors d’une entrevue téléphonique, jugeant que le dirigeant de la future municipalité aura à mener un conseil largement composé de nouveaux venus en politique.

M. Haché voit une «nouvelle dynamique» à l’horizon. Il y aura «des défis différents, des demandes différentes». Selon lui, le travail d’ensemble sera essentiel, car «il faut que ce mariage réussisse».

«Il ne faudra pas que chacun regarde pour son quartier, il faudra une vision d’ensemble. Je rappellerai aux gens (aux élus) qu’ils ont fait serment pour le développement global de toute la municipalité.»

Et Chiasson-Savoy, qu’en sera-t-il? C’est une réforme du ministère, a rappelé M. Haché. «On ne touche pas à ça. Le ministère nous a dit: « C’est ça qu’est la situation ».»

D’ailleurs, soutient-il, «presque plus personne n’en parle. Élections NB dit: « c’est ça la formule, c’est ça les quartiers ». Il n’est pas nécessaire d’alimenter cette question.»

Il a préféré traiter d’enjeux qui concernent l’ensemble des citoyens de l’île, tels que le pont de Shippagan-Lamèque et l’érosion des côtes.

À propos du pont, il a indiqué qu’il y a eu étude et évaluation des coûts.

«D’ici quatre ans, il y aura une nouvelle évaluation globale. Les ingénieurs nous garantissent qu’il est sécuritaire.»

Quant à l’érosion des côtes, il croit qu’une politique devrait régir la construction sur le littoral, mais «il y a aussi la question des gens déjà sur place.» Des déménagements sont à prévoir et les coûts ne seront pas négligeables, a-t-il rappelé.

Bernard Savoie

M. Savoie est propriétaire de La p’tite boucherie des îles depuis 2016. Homme d’affaires et maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël (un peu plus de 800 résidents), il croit à l’égalité «pour tout le monde» et promet que sa porte sera toujours ouverte aux gens.

M. Savoie ne doute pas que «les défis de la municipalité fusionnée seront plus gros, que ce soit l’eau, les égouts et l’administration».

Comment anticipe-t-il l’avenir de l’Île-de-Lamèque? «Les gens sont un petit peu craintifs, a-t-il avoué. La collaboration est importante et il faudra s’habituer à travailler ensemble.»

La réforme municipale a parfois été houleuse sur l’île. M. Savoie pense que les explications fournies lors du fusionnement ont été insuffisantes.

«Au comité de transition, il n’y avait pas assez d’informations. Ça été fait rapidement. On va avoir beaucoup de pain sur la planche, mais au point où on en est rendu, on doit continuer.»

Et que pense-t-il des efforts faits par Chiasson-Savoy pour intégrer Shippagan? Il se souvient d’une requête formulée par la représentation de «Chiasson Office» pour intégrer l’entité Île-de-Lamèque.

«On a demandé: « Est-ce que tous les citoyens sont au courant? »» Le reste fait maintenant partie de l’histoire.

«Le plus important, c’est aux citoyens de Chiasson et de Savoy de choisir.»

Interrogé sur l’érosion des côtes, M. Savoie croit qu’ultimement, le gouvernement provincial devra y voir.

«C’est un gros projet à venir. Juste cette semaine, avec la tempête, on a perdu dix pieds de cap dans le Chemin Cabestan, mais je suis plus inquiet encore pour le chemin Paulin. La mer est à 25 ou 30 pieds des maisons.»

Pour ce qui est du pont Shippagan-Lamèque, il s’est montré insatisfait.

«On avait un comité et ça n’a pas avancé. Réparer, réparer, c’est bien beau, mais est-ce qu’il (le gouvernement) va attendre que quelque chose arrive pour agir?

Allain Guigard

Allain Guignard, un opérateur de machinerie lourde au ministère des Transports et de l’Infrastructure, n’est pas non plus étranger à la politique. Il occupe la chaise de président du DSL de Haut-Lamèque.

M. Guignard est impliqué dans diverses organisations. Il est entre autres président du club de VTT de L’île Lamèque, vice-président régional syndical (SCFP 1190), pompier volontaire et membre des chevaliers de Colomb.

«Quand j’embarque dans quelque chose, j’y vais à 100 mille à l’heure. Je suis un fonceur, un leader, un motivateur.»

Comment voit-il la nouvelle municipalité?

«C’est de l’inconnu, mais j’ai des projets. Faudra que chacun fasse sa part pour que ça marche. Le fusionnement, ça nous a été imposé, et si on passait ça au vote, il n’y a pas un DSL qui accepterait, parce que les gens sont sur les nerfs. Ils se disent que les taux de taxe vont augmenter.»

M. Guignard plaide cependant pour l’optimisme.

«C’est une adaptation, mais ça va bien aller, et tu verras, dans un an on s’en reparlera», a-t-il ajouté avec un évident franc-parler.

Interrogé sur la situation de Chiasson-Savoy, il ne peut que constater les faits accomplis.

«C’est une question épineuse. C’est le ministre qui a pris la décision. Ça nous a été imposé, mais dans la vie, il y a des choses qu’on ne peut pas décider.»

Quant au problème de l’érosion des côtes, il ne voit pas 36 solutions.

«Les coûts, c’est extravagant. Je suis dans la machinerie, et pour la solution ça va prendre de bons dossiers.»

Et le pont Shippagan-Lamèque? il ne peut en discuter pour le moment, puisqu’il est toujours à l’emploi du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Paul F. Chiasson

M. Chiasson est en affaires depuis les années 1980. Au fil des ans, il a touché au monde des assurances, du vêtement et des articles de sport. Il a également fait commerce de fruits de mer aux États-Unis.

Dans un courriel à l’Acadie Nouvelle, il indique s’être spécialisé dans la culture des arbres fruitiers, ce qui explique son intérêt pour les questions environnementales et forestières.

Il propose en effet un programme économique essentiellement écologique. Il veut encourager l’usage des poêles à bois, entreprendre la plantation de feuillus (qui capturent davantage le CO2 que les conifères) et procéder au nettoyage des sous-bois de l’île, «devenus un danger pour le feu».

M. Chiasson croit enfin que les insulaires devraient considérer le potentiel agricole de la région. Il a notamment constaté que le sol de l’île est favorable à la rhubarbe. «Ici, la rhubarbe est reine». Cette industrie pourrait être lucrative. «Au printemps 2022, la rhubarbe se vendait 6,50$ la livre.»