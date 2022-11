Le Réseau d’inclusion communautaire du Restigouche reparti de plus belle

Éloignement des services de santé. Pénurie de logements. Flambée des prix des denrées alimentaires. Le Réseau d’inclusion communautaire du Restigouche ne chôme pas depuis son intégration à la Commission de services régionaux.

Après une pause de deux mois l’été dernier, le RICR est de retour en force.

Cette pause était nécessaire, l’organisme étant en transition vers la CSR-Restigouche qui – comme partout ailleurs en province – a hérité de cette nouvelle responsabilité à l’annonce de la réforme municipale.

Parmi les programmes en veille, c’est celui du transport communautaire dont la relance était la plus pressante… et la plus attendue.

Implanté en 2018 dans la région, ce service consiste à faire appel à une équipe de bénévoles issus de la communauté pour offrir un transport à des personnes en manque d’autonomie, comme des personnes âgées, à faible revenu, des mères monoparentales ou encore des étudiants.

Le programme est reparti depuis quelques semaines. Il compte actuellement 115 clients actifs et une douzaine de bénévoles.

«Ils ne sont pas très nombreux, donc ils sont très occupés», explique Chantal Bernard, confirmant le besoin d’une relève.

Mme Bernard a été officialisée au poste de coordonnatrice du réseau le mois dernier. Cette semaine, elle a enregistré un chauffeur bénévole additionnel à sa banque de noms. Un treizième devrait être ajouté la semaine prochaine.

De façon générale, les statistiques sont là pour appuyer ses dires, soit que le programme est plus pertinent que jamais dans la région. De septembre 2021, le service a effectué pas moins de 1295 trajets à des fins médicales (rendez-vous, traitements, etc.), et ce, malgré un arrêt du service lors des mois de juillet et août.

«On a vu des mois où nous en avions plus de 150, c’est dire à quel point la demande est forte», indique la coordonnatrice.

Du lot, plusieurs de ces déplacements médicaux l’ont été sur de longues distances, un besoin qui se fait grandissant. Bathurst, Moncton, Québec, Halifax… Comme la région a perdu plusieurs services en santé récemment, la population se retrouve de plus en plus sur la route.

«Et heureusement, on a des bénévoles qui sont partants pour ces trajets. On a en même un qui est demeuré trois jours à Québec pour assister une patiente d’ici qui devait y recevoir des soins. Ça démontre clairement qu’on est plus qu’un service de taxi, mais bien un service de transport personnalisé. Nos bénévoles ont vraiment le cœur à la bonne place», raconte Mme Bernard.

Transport étudiant

Aux trajets d’ordre médical s’ajoutent bien entendu d’autres usages, comme l’épicerie, les agences gouvernementales, les formations, et les étudiants… Cette dernière catégorie est d’ailleurs sous la loupe du RICR.

C’est que la pénurie de logements qui frappe actuellement un peu partout n’épargne pas la ville de Campbellton. Cette réalité a un impact certain sur les étudiants du Collège communautaire qui doivent désormais aller toujours un peu plus loin afin de se trouver un logement.

«Certains demeurent aux extrémités de la ville, d’autres dans les municipalités en périphérie de celle-ci. Ça pose problème, car plusieurs n’ont pas de véhicule pour se déplacer. Ils doivent donc marcher ou prendre un taxi, et on sait très bien qu’ils n’ont souvent pas beaucoup d’argent», souligne Mme Bernard.

Selon elle, la problématique est d’autant plus présente auprès des étudiants étrangers, car en plus de ne pas avoir de voiture, ils n’ont souvent même pas de permis de conduire valide.

Un programme de covoiturage a ainsi été pensé afin de répondre à ce besoin particulier. Selon la coordonnatrice, déjà une quarantaine d’étudiants auraient démontré de l’intérêt pour prendre part à l’initiative.

«Nous sommes actuellement en pleine campagne d’inscription, tant pour les usagers que pour les bénévoles désireux de donner un coup de main», indique-t-elle, notant que le service pourrait prendre son envol sous peu.

Alimentation

Le programme de transport communautaire n’est pas le seul à avoir repris du service au cours des dernières semaines. Mis sur pause l’été afin d’encourager les jardins communautaires et personnels, le programme d’aide alimentaire (Pensez frais) est aussi de retour. Fortement nourri par l’inflation galopante des derniers mois, ce service qui fait la promotion de l’achat de fruits et légumes frais à bas prix a gagné en popularité.

«C’est rare que l’on dépassait les 150 sacs d’épicerie (par mois), mais maintenant on est rendu à 300 et ça augmente tous les mois», confirme Mme Bernard.

Si le programme a toujours été ouvert au grand public, peu importe la situation financière des clients (l’objectif étant surtout de faire la promotion d’une saine alimentation à moindre coût), sa coordonnatrice avoue que de plus en plus de personnes de la classe moyenne s’en prévalent. Selon elle, il y a définitivement un lien à faire avec l’inflation au niveau alimentaire.

«Ils ont toujours pu profiter de ce programme, mais là ils voient à quel point c’est bénéfique et à quel point ils peuvent épargner. Nous n’avons d’ailleurs pas de nombre limité de participants. En fait, plus nous en avons, meilleur est notre pouvoir d’achat», mentionne-t-elle.