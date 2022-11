Les banques alimentaires se préparent au blitz des Fêtes

Si elles se fient aux impacts de l’inflation au cours de la dernière année, les banques alimentaires du Nouveau-Brunswick sont en droit de s’attendre à une augmentation de leur clientèle par rapport aux années précédentes lors de la période des Fêtes.

Pour plusieurs de ces endroits, la pandémie avait déjà engendré une certaine augmentation et même un changement du profil de la clientèle qui fréquente les banques alimentaires.

Selon le plus récent Bilan de la faim de Banques alimentaires Canada dévoilé le printemps dernier – un bilan effectué jusqu’en mars 2022 – le Nouveau-Brunswick a enregistré une augmentation du nombre de visites dans les banques alimentaires de 17% par rapport à 2021.

Pour divers intervenants, la flambée du prix des carburants, l’augmentation du coût de la nourriture, des taux d’intérêts et d’autres services de base comme l’électricité n’ont fait qu’accentuer le problème qui devrait se transporter dans la période des Fêtes.

Habituellement, il s’agit d’un moment de l’année au cours duquel les demandes en nourriture augmentent drastiquement par rapport au reste de l’année. Dans cette optique, on craint que le contexte actuel ne vienne apporter un afflux supplémentaire de gens dans le besoin.

À l’Atelier RADO d’Edmundston, on anticipe déjà que le nombre de paniers de Noël, qui comprend essentiellement de la nourriture pour aider les gens dans le besoin à passer un meilleur temps des Fêtes, sera plus élevé que par le passé.

Selon le directeur de RADO, Yves Sévigny, près de 650 boîtes de Noël pourraient être préparées, alors qu’on en préparait de 450 à 500 lors d’une année “normale”.

«C’est vraiment pour être sûr de pouvoir en donner à tout le monde.»

Selon M. Sévigny, la période d’inscriptions pour la réception de ces boîtes de Noël a commencé récemment. Le téléphone ne dérougit pas.

«On connaissait déjà une augmentation de mois en mois avec la pandémie, mais la tendance se maintient. On avait prédit un hiver assez horrible et c’est ce qui est en train de se produire.»

Du côté de l’Association d’action communautaire et bénévole du Restigouche, sa directrice générale Rachelle Ouellette remarque également une augmentation de sa clientèle.

Même si elle n’a pas les statistiques d’octobre à novembre, elle a noté une hausse d’une quarantaine de nouvelles familles de septembre à octobre. Elle n’anticipe pas de ralentissement.

«Juste aujourd’hui (vendredi), on a reçu quelques nouvelles personnes que l’on n’avait pas vues avant. On a aussi eu une cinquantaine de rendez-vous de gens qui font une demande pour leur panier de Noël», a indiqué Mme Ouellette.

Le nombre de paniers ou boîtes de Noël devrait aussi augmenter du côté de l’AACBR, a ajouté Rachelle Ouellette. Alors qu’il y en avait 450 l’an dernier, ce nombre pourrait passer à 500 cette année.

Au Centre de bénévolat de Bathurst, la situation est demeurée somme toute stable au cours de l’année. Le directeur de l’établissement, Michel Godin, commence toutefois à voir l’impact de l’inflation sur sa clientèle.

«Ce n’est pas drastique, mais on aura sûrement une augmentation à notre banque alimentaire. L’endroit où l’on a vu le plus d’augmentation, c’est à notre cuisine communautaire.»

Pour ce qui est des paniers de Noël, on devrait en distribuer environ 400, soit un nombre similaire aux années précédentes. Selon M. Godin, cela s’explique par la présence d’autres organismes de charité dans les régions environnantes qui œuvrent auprès des plus démunis lors de la période des Fêtes.

Dans les diverses régions de la province, le profil de la clientèle a également beaucoup changé. Même s’ils occupent encore une bonne proportion, les aînés, les personnes qui bénéficient de programmes d’aide sociale ou celles qui sont confrontées à des problèmes de santé mentale ne sont plus les seuls clients.

À Edmundston, on retrouve beaucoup de familles avec de jeunes enfants. Dans le Restigouche, on remarque aussi que de plus en plus d’étudiants et de nouveaux arrivants requièrent les services de la banque alimentaire. À Bathurst, on compte beaucoup de gens qui ont des emplois, mais qui n’ont pas assez de revenus pour contrer l’augmentation du coût de la vie.

Pour l’Atelier RADO, cette situation se traduit par environ 150 familles à desservir au cours de la période des Fêtes. De ce nombre, il doit y avoir, selon Yves Sévigny, une cinquantaine de nouvelles familles qui n’ont jamais sollicité la banque alimentaire auparavant.

Mis à part la préparation des boîtes de Noël, l’organisme œuvrant dans la région du Madawaska peine à répondre à la demande quotidienne de sa clientèle.

«Avant on disait aux gens de se manifester et, environ 48 heures après, on pouvait leur fournir leur boîte mensuelle de denrées. Maintenant, les gens peuvent attendre jusqu’à une semaine avant d’obtenir un rendez-vous pour obtenir une boîte. Notre horaire est plein.»

Pour les responsables des banques alimentaires qui ont été interrogés, la situation actuelle aura, à différents degrés, un impact sur leurs activités. L’approvisionnement en nourriture sera l’enjeu principal.

«Quand tu as une boîte de céréales, par exemple, qui coûte 4$, et que ça t’en prend 150 de plus, ç’a un impact sur les finances. Il faut que ce soit significatif, car c’est quand même Noël», a expliqué Yves Sévigny.

«Il faut se préparer à l’augmentation du coût des aliments comme la dinde. On sait que ça devrait être un peu plus cher cette année, mais on va espérer que ce ne soit pas si pire que ça», a mentionné Michel Godin.

Dans cette optique, des collectes de dons seront organisées afin d’amasser les fonds nécessaires à l’achat de nourriture en vue de la période des Fêtes et même au-delà de celle-ci.

À Edmundston, on estime que, lors de la guignolée qui se tiendra le 2 décembre, on aura besoin d’environ 25 000$ pour permettre de distribuer des boîtes de nourriture sans engendrer de dépenses supplémentaires.

À Bathurst, la collecte annuelle a comme objectif d’amasser 40 000$. Plus de la moitié des dons est habituellement dirigée vers la distribution des paniers de Noël.

«On essaie de se préparer au pire. Comme ça, on peut s’adapter s’il y a une grosse augmentation», a mentionné Michel Godin.

Au Restigouche, un radiothon aura lieu le 27 novembre. L’objectif est de récolter 40 000$ afin de préparer 500 paniers.

Quoi qu’il en soit, les banques alimentaires devront compter une fois de plus sur la générosité des communautés qu’elles desservent, que ce soit de la part du citoyen moyen, des entreprises et autres partenaires communautaires.