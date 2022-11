La maison la plus chère de l’histoire du N.-B. est à vendre

L’accès à la propriété est plus facile au Nouveau-Brunswick que dans les autres provinces canadiennes, mais certaines résidences ne sont pas à la portée de tous.

La maison la plus dispendieuse actuellement à vendre au Nouveau-Brunswick est située à Utopia, à l’ouest de la ville de Saint-Jean.

Nichée sur la route 185 aux abords d’un lac, la maison unifamiliale affiche un prix de vente de 5,9 millions $.

Cette résidence affichait lors d’une mise en vente en 2014 un prix de 9,65 millions $, soit le prix d’inscription sur le système MLS le plus élevé de toute l’histoire de la province.

D’une superficie habitable de 11 000 pieds carrés, la luxueuse maison est dotée de huit chambres à coucher et autant de salles de bain.

Les murs et les portes vitrées du sol au plafond s’ouvrent sur une vaste terrasse, ce qui génère une abondance de lumière intérieure.

La suite principale avec vue sur le lac propose une douche carrelée et une baignoire profonde, une véranda et un jacuzzi intégré.

Il va de soi que l’endroit offre une panoplie de caractéristiques intéressantes à un tel prix de vente.

En plus d’une maison d’invités, la résidence comprend un parc aquatique avec deux piscines et glissoires, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, une aire de jeux, une piste de karting, un quai et une plage de sable immaculée.

Avec un acompte de 1,2 million $, la personne désireuse d’acquérir la propriété devra s’attendre à débourser 25 000$ mensuellement durant 30 ans pour vivre sa vie de rêve.