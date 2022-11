Saint-Jean: à la recherche du bon samaritain qui a sauvé une vie

Un incident survenu tôt samedi à Saint-Jean aurait pu virer au drame, n’eût été l’intervention d’un bon samaritain qui est parvenu à extirper un automobiliste coincé à l’intérieur de son véhicule qui était la proie des flammes.

Des témoins de l’événement et les proches de la victime de l’incident tentent de retracer le héros de ce sauvetage qui s’est déroulé vers 5h sur l’avenue Douglas, à proximité du Centre des collections et de la recherche du Musée du Nouveau-Brunswick.

Témoin privilégiée, Heather Purcell a tôt fait de partager sur le réseau social Facebook des photos et les détails entourant cet événement et l’acte de bravoure posé par un homme inconnu qui serait vraisemblablement un chauffeur de taxi.

Elle a tout d’abord indiqué avoir aperçu de la fumée provenant d’un véhicule qui était garé sur le bord de la rue après avoir déposé son conjoint à son lieu de travail.

«Lorsque je me suis arrêté, un chauffeur de taxi est venu à ma fenêtre et m’a tendu son téléphone. Il parlait au répartiteur du 911 et avait des difficultés, car il ne parlait pas très bien l’anglais. Il s’est dirigé vers le véhicule où s’échappait de la fumée et des étincelles étaient visibles des roues de la voiture», a raconté Heather Purcell dans une publication maintes fois partagée et commentée sur les réseaux sociaux.

Heather Purcell a partagé des photos entourant l'acte de bravoure posé par un homme qui a sauvé un automobiliste des flammes. – Gracieuseté

Toujours selon elle, l’individu serait retourné à son véhicule en affirmant qu’il y avait quelqu’un dans la voiture.

«J’ai continué à parler au 911. Il frappait aux fenêtres pour essayer de faire sortir la personne à l’intérieur, mais elle ne répondait pas. L’avant du véhicule a commencé à prendre feu et le chauffeur de taxi a couru vers sa voiture pour sortir quelque chose du coffre et casser la vitre. Il a pu monter dans le véhicule, ouvrir la portière et tirer la personne hors de la voiture et l’emmener sur la rue loin du véhicule en flammes», a ajouté la témoin de l’incident.

Un cycliste qui circulait près des lieux a prêté main-forte au bon samaritain.

Pompiers, ambulanciers et policiers sont rapidement intervenus sur la scène de l’événement.

«Quand il est revenu dans mon véhicule pour prendre son téléphone, ses chaussures étaient fondues, mais il allait bien. C’était un spectacle incroyable à voir, ça m’a fait pleurer», a indiqué Heather Purcell, qui assure que l’homme qui était dans le véhicule est vivant grâce à l’intervention du chauffeur de taxi qui s’est mis en danger pour le sauver.

Des internautes ont indiqué sur Facebook être parvenus à identifier le chauffeur de taxi qui serait à l’emploi de Vet’s Taxi, information qui n’a pas été confirmée par l’entreprise.