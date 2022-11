Baisse importante des ventes de maisons

Le nombre de maisons vendues dans le nord du Nouveau-Brunswick a considérablement diminué en octobre 2022 par rapport à la même période l’année dernière.

Des données compilées par l’Association canadienne de l’immobilier font état de ventes totalisant 153 unités au cours du dernier mois. Il s’agit d’une forte baisse de 28,5% par rapport à octobre 2021.

Le secteur défini par l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick comprend les communautés d’Edmundston, de Miramichi, de Bathurst, de Campbellton et de la Péninsule acadienne.

«Avec les hausses successives du taux directeur en 2022, il fallait s’attendre à un tel portrait et à une diminution de l’intérêt des acheteurs de maison», mentionne Janelle Comeau, agente immobilière dans la Péninsule acadienne chez Royal Lepage Parkwood Realty.

Ces données s’inscrivent dans une tendance observée depuis plusieurs mois, alors que les ventes de maisons au cours des 10 premiers mois de l’année ont baissé de 9,2% par rapport à la même période en 2021.

Elles ne diffèrent pas non plus des autres régions du Nouveau-Brunswick, comme dans le Grand Moncton où une baisse des ventes de maisons de 37,6% a été enregistrée en octobre 2022 par rapport à octobre 2021.

«Ce ne sont pas des données qui étonnent tellement, c’est un phénomène qui a été remarqué au cours des derniers mois dans le nord de la province, comme ailleurs au Canada», a pour sa part affirmé André Malenfant, qui est l’ancien président de l’association des agents immobiliers.

Le prix moyen des propriétés en octobre 2022 dans les régions du Nord était de 169 500$, ce qui en fait l’un des endroits les plus abordables au pays en fait d’accès à la propriété.

À titre de comparaison, le prix moyen se chiffre à 272 000$ au Nouveau-Brunswick et à 644 643$ dans l’ensemble du pays.

À Vancouver, la valeur moyenne des maisons se détaillait à 1 148 900$ en octobre, soit près d’un million de dollars de plus qu’une maison type du nord de la province.

«À ce prix moyen qui est inférieur de quelques centaines de milliers de dollars au marché canadien, les acheteurs d’une maison dans le nord Nouveau-Brunswick doivent se considérer très chanceux même si les prix ont augmenté au cours des derniers mois», a souligné celui qui est gérant de l’agence Exit Realty Associates.

Selon lui, le faible coût d’acquisition d’une propriété au Nouveau-Brunswick continue à inciter des familles de l’Ouest canadien et de l’Ontario à s’installer ou à revenir vivre dans notre province.

Une recherche effectuée par l’Acadie Nouvelle a permis de dénicher quelques résidences en manque d’amour qui sont en vente à un prix de 30 000$ dans les régions d’Edmundston, de Campbellton, de Bathurst et de Lamèque.

À Vancouver, la résidence actuellement la moins chère sur le marché de l’immobilier est une maison mobile vieille de 50 ans qui est en vente à 160 000$, en plus des droits de location de terrain de 700$ par mois.

La valeur des maisons qui se trouvent dans le nord de la province est à la hausse de 6,1% depuis un an, contrairement à une baisse de 10% observée à travers le pays.

«Le marché dans nos régions pour la vente et l’achat d’une maison demeure quand même favorable et continuera à bien aller parce que les maisons ici sont abordables», a indiqué Janelle Comeau.

Cette maison située à Utopia est disponible à un prix de près de 6 millions $. – Gracieuseté

La maison au prix d’inscription le plus élevé de l’histoire du N.-B. est en vente

L’accès à la propriété est certes plus facile au Nouveau-Brunswick que dans les autres provinces canadiennes, mais certaines résidences ne sont pas à la portée de tous.

La maison la plus dispendieuse actuellement à vendre au Nouveau-Brunswick est située à Utopia, à l’ouest de la ville de Saint-Jean.

Nichée sur la route 185 aux abords d’un lac, la maison unifamiliale affiche un prix de vente de 5,9 millions $.

Cette même résidence affichait lors d’une mise en vente en 2014 un prix de 9,65 millions $, soit le prix d’inscription sur le système MLS le plus élevé de toute l’histoire de la province.

D’une superficie habitable de 11 000 pieds carrés, la luxueuse maison est dotée de huit chambres à coucher et autant de salles de bain.

Les murs et les portes vitrées du sol au plafond s’ouvrent sur une vaste terrasse, ce qui génère une abondance de lumière intérieure.

La suite principale avec vue sur le lac propose une douche carrelée et une baignoire profonde, une véranda et un jacuzzi intégré.

Il va de soi que l’endroit offre une panoplie de caractéristiques intéressantes à un tel prix de vente.

En plus d’une maison d’invités, la résidence comprend un parc aquatique avec deux piscines et glissoires, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, une aire de jeux, une piste de karting, un quai et une plage de sable immaculée.

Avec un acompte de 1,2 million $, la personne désireuse d’acquérir la propriété devra s’attendre à débourser 25 000$ mensuellement durant 30 ans pour vivre sa vie de rêve.