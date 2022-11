Atholville célèbre le 100e anniversaire de son nom

La municipalité d’Atholville a été incorporée officiellement en 1966. Toutefois, ce nom lui colle à la peau depuis beaucoup plus longtemps.

C’est en effet il y a 100 ans, en mai 1922, que le nom a été adopté faisant suite à une pétition de la communauté. Une lettre de l’époque provenant de la Chambre des communes atteste ce changement qui touchait d’abord et avant tout… le nom officiel du bureau de poste.

Avant 1922, ce territoire était surtout occupé par des autochtones de la nation micmaque. Ils l’appelaient alors Tjigog qui signifie «les hommes par excellence».

Par la suite, l’endroit a été visité par le missionnaire Sébastien Récollet (1619) et un premier magasin y fut installé en 1647 par Nicolas Deny.

Bien entendu, Atholville a été aux premières loges pour la Bataille de la Ristigouche en 1760.

Le nom Athol lui-même remonte à bien longtemps. Un cimetière datant de 1791 est d’ailleurs là pour en témoigner. Avant 1922, l’endroit a été connu sous plusieurs noms, dont Athol Shives, Athol House et Ferguson Manor.

«Souligner le 100e anniversaire du nom de la municipalité permet de nous rappeler son histoire, ses grands moments, d’où l’on vient. Ça aide aussi à souder la communauté», indique Steve Thériault, président du comité de la Salle Alma, organisme qui a pris en charge les festivités du 100e anniversaire.

Vendredi dernier, on a souligné en grand l’événement dans le cadre d’une soirée. Pour l’occasion, le comité organisateur avait confié à l’ancien maire de l’endroit, Michel Soucy, le soin de brosser un historique de l’endroit.

Ce moment a été l’occasion de découvrir une panoplie d’informations sur cette communauté qui fut autant un moteur industriel que commercial pour le Restigouche.

C’est là qu’a vu le jour en 1930 le moulin Fraser (aujourd’hui AV Cell). C’est aussi là qu’en 1963 s’est installée l’entreprise Radio Engineering, entreprise qui fabriquait des composantes pour les radios (utilisées lors de la guerre du Viêt-nam) et qui a fourni de l’emploi à plus de 1000 personnes.

Ce retour en arrière a été l’occasion pour plusieurs de replonger dans le passé. On s’est remémoré la naissance du grand artiste country Bobby Haché, tout comme le règne du maire Raymond Lagacé qui, encore aujourd’hui, est le détenteur du plus long «règne municipal» au pays.

«Quand on regarde notre municipalité, on se rend compte à quel point elle a joué un rôle important dans la région. Toute cette histoire mérite amplement d’être soulignée», estime M. Soucy.

Un changement majeur

Côté artistique, le comité organisateur n’y est pas allé de main morte. Il a notamment fait place à la grande dame de la chanson native du Restigouche, Patsy Gallant. Toujours aussi énergique et impressionnant en voix malgré ses 74 ans, celle-ci n’a pas manqué de noter qu’elle était toutefois originaire de la municipalité voisine.

«Je ne voudrais pas que ça vous déprime, mais je ne suis pas née à Atholville. J’ai grandi à côté, à Campbellton, mais ça reste dans le Restigouche. Et bientôt, tout cela sera fusionné alors c’est correct», a-t-elle lancé à la blague au public.

Il est d’ailleurs vrai qu’Atholville s’apprête à vivre bientôt un changement majeur. D’ici quelques semaines, le village restigouchois se regroupera avec ses voisines pour former la Communauté régionale de Campbellton. Aujourd’hui synonyme de municipalité, le nom que l’on célèbre ne sera bientôt représentatif que d’un quartier de la nouvelle entité. En quelque sorte, bien que ce n’était pas l’intention première du comité organisateur, cette célébration avait quelques airs de nostalgie à l’aube d’un grand changement.

«C’est certain que ça va avoir un impact, mais il ne faut pas s’en faire avec ça. Le nom va perdurer comme il l’a fait depuis cent ans. Je vais toujours continuer de dire que je suis d’Atholville», déclare Michel Soucy.

Maire actuel d’Atholville et candidat à la mairie de la communauté élargie de Campbellton, Jean-Guy Levesque abonde dans le même sens que son prédécesseur.

«Dans un peu plus d’un mois, le village d’Atholville n’existera plus et son autonomie se fera non plus seule, mais en compagnie d’autres communautés. Mais le nom va rester en vie à sa manière et sa population continuera d’être vibrante. On l’a vécu à Val-d’Amour, McKendrick et Saint-Arthur il n’y a pas si longtemps. La signification du nom est différente, mais l’attachement est tout aussi fort», souligne M. Levesque.