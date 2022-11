Course à la mairie de Haut-Madawaska: la priorité aux infrastructures

Le 28 novembre, les résidents de la nouvelle municipalité de Haut-Madawaska devront se choisir un maire afin d’entreprendre une nouvelle étape de développement, cinq ans après le regroupement original.

En juin 2017 le regroupement des anciens villages de Saint-Hilaire, Baker-Brook, Saint-François et Clair avec les districts de services locaux environnants a été officialisé.

Plus de cinq ans plus tard, le village de Lac-Baker, qui avait décidé à l’époque de ne pas participer à ce projet, a finalement été forcé de joindre la nouvelle entitée, dans le sillon de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick.

Pour les trois candidats en lice pour le poste de maire – soit le maire actuel Jean-Pierre Ouellet, l’ex-maire de Lac-Baker, Jean-Marc Nadeau, et un conseiller municipal dans l’ancienne municipalité de Saint-François-de-Madawaska, André Martin, – sont d’accord pour dire qu’il est le temps de s’attaquer aux infrastructures désuètes qui se trouvent un peu partout sur le territoire du Haut-Madawaska.

Que ce soit l’état des routes, du réseau d’eau et égouts dans certains secteurs ou de certains bâtiments comme la caserne des pompiers de Clair, ou le dossier d’approvisionnement en eau potable à Saint-Hilaire, les projets à réaliser s’annoncent nombreux reconnaissent les trois candidats.

Jean-Pierre Ouellet tentera d’ailleurs de poursuivre le travail qu’il avait entrepris en tant que premier maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Celui qui a été député et ministre sous le gouvernement conservateur de Richard Hatfield dans les années 1970 et 1980 croit que le premier mandat a été surtout consacré à la planification et la consolidation de certains actifs.

Cette fois, il souhaite participer à l’étape de croissance et de développement de la municipalité avec l’ajout d’un nouveau joueur, soit le village de Lac-Baker.

«En réalité, le deuxième mandat n’a pas eu lieu alors c’est un peu pour cela que j’ai décidé de me présenter de nouveau (…) Je veux aider à renouveler la vision de la municipalité avec les nouvelles spécificités, principalement celles de Lac-Baker.»

Selon M. Ouellet, le développement du Haut-Madawaska passe aussi par l’installation d’un meilleur réseau de communication avec l’ajout d’un meilleur service internet.

De son côté, Jean-Marc Nadeau, qui est conseiller municipal à Lac-Baker, mais qui a déjà occupé le poste de maire du village, croit que la nouvelle municipalité est prête à un changement.

M. Nadeau souhaite en savoir davantage sur la façon dont l’argent des contribuables est dépensé, lui qui estime qu’il aurait été possible de réaliser bien plus de projets que ce qui a été fait au cours des cinq dernières années.

«J’aimerais que d’ici trois ans, on soit un peu plus haut que l’endroit où l’on se trouve tout de suite.»

Le candidat a aussi à cœur le dossier de la protection des lacs Baker, Unique et Caron.

«Nos lacs sont très importants alors il faut les garder en bonne santé.»

Pour sa part, André Martin était conseiller municipal à Saint-François en 2016, soit l’année du plébiscite qui a concrétisé le regroupement des entités de gouvernance locale dans le Haut-Madawaska, mis à part Lac-Baker.

Il était aussi membre de la Chambre de commerce de Saint-François lorsque celle-ci a fusionné avec celle de Clair pour créer la Chambre de commerce du Haut-Madawaska.

Cet intérêt pour les dossiers municipaux et son vécu avec les exercices de regroupement ont été des éléments qui l’ont convaincu de se lancer dans la course à la mairie de Haut-Madawaska.

Il dit ne pas aimer la façon dont la municipalité est dirigée depuis sa création.

«Le regroupement était pour faire des économies, mais depuis cinq ans, les taxes montent tout le temps.»

Il insiste aussi sur le fait que le maire devrait déléguer un peu plus de responsabilités aux différents conseillers par rapport à des projets qui touchent leur quartier.

Accueillir Lac-Baker

En plus de la question des infrastructures municipales, l’arrivée de Lac-Baker dans la nouvelle municipalité est aussi un dossier sur lequel devra travailler le prochain maire.

Selon M. Ouellet, ce regroupement n’apporte pas nécessairement un fardeau supplémentaire pour Haut-Madawaska.

Même s’il est d’avis que bien des gens s’opposent toujours au regroupement, il croit que la majorité sera prête à collaborer avec le reste de la nouvelle municipalité.

«On a plus de choses en commun que de choses qui nous divisent. Si on regroupe nos forces, l’avenir nous appartient.»

De son côté, Jean-Marc Nadeau dit bien connaître les dossiers de Lac-Baker ce qui pourrait, selon lui, faciliter la transition vers la nouvelle municipalité harmonisée.

M. Nadeau faisait d’ailleurs partie du comité d’étude pour le regroupement en Communauté rurale dans le Haut-Madawaska.

«Je suis habitué à ça. Il faudra certainement mettre plusieurs choses ensemble. Ce sera de l’ouvrage, mais ça peut se faire.»

Jean-Marc Nadeau était toutefois l’un des nombreux habitants de Lac-Baker à s’opposer à cette fusion forcée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Cela ne l’empêche pas de vouloir participer à la transition vers une nouvelle municipalité plus harmonieuse.

«On croyait que l’on pouvait se développer sans se regrouper, mais malheureusement il a fallu accepter la décision du ministre (Daniel Allain). Ça ne donne rien de dépenser de l’énergie sur ce que l’on ne peut pas changer et prendre cette énergie pour améliorer la situation.»

Bien que ce soit à contrecœur, M. Nadeau croit que la plupart des gens accepteront la décision.

Pour André Martin, même si Lac-Baker viendra compléter le regroupement complet dans le Haut-Madawaska, il croit que l’ancien village devra garder une certaine autonomie, tout comme les autres quartiers actuels.

«Il faut travailler ensemble, mais laisser les particularités de chaque quartier. Ce n’est pas au maire de décider seul pour l’ensemble de la municipalité.»