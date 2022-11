Justice réparatrice pour le policier Pierrick Caron?

La poursuite a soumis, lundi, une demande en vertu du programme de justice réparatrice dans le dossier du policier Pierrick Caron accusé de voie de fait envers un citoyen.

Les gestes reprochés se sont produits lors d’une arrestation musclée survenue en juillet 2021. Dans une vidéo de l’intervention filmée par un passant, on peut le voir asséner plusieurs coups au corps et au visage à un individu plaqué au sol et en apparence maîtrisé.

Lundi au Palais de justice de Campbellton, M. Caron devait en principe enregistrer son plaidoyer, procédure qui a été ajournée à plusieurs reprises depuis le dépôt de l’accusation en juin.

Mais voilà, la procureure responsable du dossier, Me Karen Lee, a surpris la Cour avec une recommandation particulière à ce stade-ci. Elle a évoqué la possibilité que l’accusé soit soumis à des mesures alternatives, précisément le programme de justice réparatrice.

Comme l’acceptation à ce programme n’est pas garantie d’emblée, Me Lee a demandé à la Cour un délai de quelques semaines afin de voir si M. Caron pourrait y être éligible. Si tel est le cas, un plan devra être conçu précisant les mesures réparatrices préconisées, puis sera présenté à la partie défenderesse qui aura alors le choix d’y participer ou non. Advenant que l’accusé refuse, le processus reprendra son cours normal, c’est-à-dire qu’il devra enregistrer son plaidoyer.

À sa sortie du Palais de justice, l’avocate de l’accusé, Me Renée Roy, a avoué avoir été surprise par la requête de la Couronne. Elle a confié s’être déplacée au tribunal avec un mandat précis de la part de son client, soit celui d’enregistrer un plaidoyer et de fixer des dates de procès. Elle ne s’est toutefois pas opposée à la demande de sa consœur.

À la lumière de la demande de la Couronne, le juge Pierre Desjardins a consenti à reporter la cause au 9 janvier 2023 (conférence de gestion de cas).

La victime dans ce dossier, André Mercier, faisait également face à des accusations, soit entrave au travail d’un policier, omission de se présenter en cour et non-respect de conditions. Il a reconnu sa culpabilité à ces chefs le mois dernier. Il a écopé de 150 jours de prison, période qu’il a purgée en attente de sa sentence.