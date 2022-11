La Coalition du N.-B. sur la santé s’inquiète de la privatisation

La Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé invite les associations locales et les militants des partis politiques de la province à dénoncer la décision du gouvernement conservateur de faire plus de place au privé en santé.

Dans une lettre envoyée à plus de 200 présidents d’associations de partis politiques de la province, la Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé (CNBS) partage ses inquiétudes quant au plus grand rôle que Fredericton souhaite laisser au privé dans la prestation des soins de santé.

Dans la lettre, la CNBS, qui représente une dizaine de groupes communautaires et syndicats, s’inquiète notamment que les soins fournis par le privé coûteront plus cher aux contribuables, tout en accentuant la crise de personnel qui secoue le réseau hospitalier.

«On commence à radoter un peu, mais on est très inquiet, dit Bernadette Landry, coprésidente de la CNBS. Ça veut dire que ces entreprises vont voler des employés au système public en offrant par exemple de meilleurs salaires aux médecins et aux infirmières qui vont accepter de travailler dans leurs cliniques. Ces professionnels, ce sont des travailleurs qui vont quitter le système public, qui ne tient déjà qu’à un fil. On a peur que le réseau hospitalier s’écroule et on veut que les gens réalisent que c’est grave ce qui se passe.»

Plusieurs syndicats de la province, dont le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui est membre de la coalition, s’opposent eux aussi à plus de privé en santé.

«Ça représente une perte d’expertise à l’interne, ça expose l’État et le public à toute une série d’imprévus au niveau des coûts et ça réduit la transparence, a indiqué un porte-parole dans un courriel. Il faut renforcer le système qu’on a et qui fonctionne quand il est bien soutenu par la province.»

Rencontres politiques

En plus de faire pression auprès des militants des partis, la Coalition organise des réunions auprès des dirigeants des formations politiques de la province. La semaine dernière, elle a notamment rencontré la cheffe du Parti libéral, Susan Holt.

D’après Rob McKee, porte-parole libéral en matière de santé, plusieurs militants de son parti s’inquiètent des intentions de Fredericton.

«C’est une inquiétude auprès des membres de notre association. Ça démontre que le gouvernement n’a pas fait de vraies consultations avec les parties prenantes à ce sujet et je pense qu’une bonne collaboration avec des experts et des intervenants, comme la Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé, pourrait mener à des politiques plus fortes et des décisions plus éclairées», dit M. McKee.

Le CNBS espère aussi organiser une réunion avec le Parti vert et le Nouveau Parti démocratique sous peu.

Bruce Fitch, ministre de la Santé, rencontrera lui aussi la Coalition en décembre.

«Le ministre est ouvert à toute idée ou suggestion qui pourrait mener à des améliorations au sein du système de soins de santé», a indiqué un porte-parole du ministère dans un courriel.

D’après le ministère, le gouvernement et les régies régionales de la santé ont souvent travaillé avec le secteur privé pour fournir des services cliniques et opérationnels aux Néo-Brunswickois, tout en respectant la Loi canadienne sur la santé.

Ces projets visent simplement à soutenir et à améliorer le système de soins de santé public.

L’opposition pas convaincue

Les arguments avancés par Fredericton n’ont rien pour rassurer ou convaincre M. McKee. Le gouvernement demeure par exemple silencieux face aux critiques voulant que son approche va aggraver la pénurie de travailleurs dans les hôpitaux de la province, note-t-il.

«Les réponses n’ont pas du tout soulagé nos inquiétudes quant à la pénurie de travailleurs. Depuis longtemps, le gouvernement n’a pas une bonne stratégie de recrutement et de rétention. Oui, ils font de petites annonces ici et là, par exemple les sièges aux États-Unis pour le programme de soins infirmiers, mais on ne parle pas beaucoup de la rétention. Ces employés font face à des conditions difficiles au sein du réseau hospitalier, des salaires qui n’augmentent pas. Le gouvernement n’en a pas fait assez à ce jour et si nous allons vers la privatisation, le problème va s’aggraver», craint-il.

Le chef du Parti vert craint lui aussi que le gouvernement Higgs risque d’ouvrir grand la porte pour une privatisation de la santé au Nouveau-Brunswick.

«Quand on lit le projet de loi, c’est clair que s’il est adopté, ça va permettre aux grandes entreprises de s’établir ici afin de développer des centres de chirurgie privés, dit David Coon. Il n’y a pas de place pour le capitalisme dans nos soins de santé, ce n’est pas correct. Le système de santé doit rester une propriété publique, c’est fondamental pour le Parti vert.»