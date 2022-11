Acadiennes, jumelles… et scientifiques aux États-Unis!

Deux biochimistes acadiennes qui mènent de brillantes carrières scientifiques aux États-Unis espèrent pouvoir servir d’exemple afin d’encourager les jeunes femmes à s’intéresser aux sciences.

Rachelle et Suzanne Gaudet sont installées aux États-Unis depuis plusieurs années.

Après avoir complété un baccalauréat de biologie à l’Université de Montréal, ces jumelles identiques ont pris la route vers les États-Unis afin de poursuivre des études doctorales de biochimie.

Bien qu’elles ont été séparées le temps de leur doctorat – Suzanne a obtenu son diplôme à l’Université Harvard et Rachelle à l’Université Yale –, les carrières respectives des sœurs ont fini par les réunir au Massachusetts où elles ont toutes les deux été professeures à Harvard.

Rachelle est aujourd’hui professeure de biologie cellulaire et moléculaire au sein de la prestigieuse université et y dirige un laboratoire de recherche qui s’intéresse notamment à la structure des protéines impliquées dans la signalisation cellulaire.

Après avoir été professeure de génétique à l’École médicale de Harvard pendant une dizaine d’années, Suzanne est devenue cheffe d’équipe au sein du département de pharmacocinétique de l’entreprise pharmaceutique Novartis.

Faire une place aux femmes

Aujourd’hui âgées de 50 ans, les jumelles espèrent que leur cheminement servira d’exemple aux jeunes filles qui sont intéressées par une carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

C’est que même si les femmes réussissent désormais à faire leur place dans les STIM, elles restent encore confrontées à de nombreux défis.

«J’ai commencé à le ressentir au niveau du doctorat et lorsque je suis devenue professeure, se souvient Rachelle Gaudet. Je regardais autour de moi et il y avait peu de femmes dans mon domaine et dans mon université.»

Certains stéréotypes – les filles seraient moins douées en mathématiques ou en physique – sont tenaces, et Rachelle Gaudet dit en être régulièrement témoin chez les étudiantes qui arrivent à l’université.

«J’ai souvent de jeunes femmes qui sont venues me voir et qui m’ont dit que le fait de voir des femmes dans certains postes, ça leur a fait un déclic pour leur montrer que c’est possible», dit pour sa part Suzanne Gaudet.

Bien que l’univers des STIM a fait un certain examen de conscience afin de faire de la place aux minorités, Suzanne Gaudet constate qu’il arrive encore trop souvent que des hommes soient surreprésentés lors de conférences scientifiques réunissant des experts d’un domaine donné.

«Ça m’est arrivé qu’une étudiante soit venue me voir après une présentation pour dire que ça lui avait fait du bien qu’une femme ait présenté, qu’elle venait de réaliser que c’est quelque chose qu’elle ne voyait presque jamais. Quand on organise des conférences maintenant, c’est beaucoup plus conscient, on regarde qui on invite pour voir si on a une représentation diversifiée des experts dans le domaine.»

De fières Acadiennes

Rachelle et Suzanne Gaudet sont nées de parents acadiens – leur père est de Saint-Antoine et leur mère de Beresford – et ont grandi à Cap-Rouge, près de Québec.

Malgré leur distance géographique avec l’Acadie, la culture acadienne a toujours occupé une place centrale chez les Gaudet.

«Pour nos parents, la culture acadienne était très importante, donc c’est quelque chose avec quoi on a grandi, par exemple la musique d’Édith Butler», se souvient Rachelle Gaudet.

Petites, les jumelles accompagnaient leurs parents afin de passer une partie de l’été en Acadie, une tradition qui se poursuit, même si cela a été plus difficile depuis quelques années en raison de la pandémie.

Bien qu’elles habitent aujourd’hui aux États-Unis, l’Acadie occupe toujours une place importante dans le cœur des sœurs. La préparation de poutines râpées en famille leur a par exemple permis de traverser certains des moments difficiles pendant la pandémie.

«Une grande partie de notre famille étendue est encore au Nouveau-Brunswick, donc pour nous c’est notre coin. J’ai une fille de 16 ans et elle est consciente de ses souches acadiennes, ça fait partie de qui nous sommes», dit Suzanne Gaudet.