Deux pannes d’électricité de cause inconnue coup sur coup au Restigouche

Deux pannes de courant majeures ont plongé une bonne partie de la région du Restigouche dans le noir à quelques heures d’intervalle en début de semaine. Et bien qu’Énergie NB ait une idée de leur cause, elle ne peut le confirmer avec certitude à ce moment-ci.

La première panne est survenue une quinzaine de minutes avant 21h lundi, plongeant plus de 13 000 résidences dans le noir pendant environ une heure. La seconde est survenue vers 2h dans la nuit. Elle a touché sensiblement le même nombre d’abonnés, et ce, pour une durée d’environ deux heures.

Contacté à ce sujet mardi, Énergie NB a avoué ne pas connaître la source exacte de la panne, mais soupçonne néanmoins que la cause est la même.

«Il y a deux lignes de transmission qui arrivent dans la province à partir du Québec et, au départ, on a cru que le problème provenait de ce côté puisqu’on savait qu’ils (Hydro-Québec) faisaient des travaux sur l’une d’elles. Après vérification, on s’est toutefois aperçu que ça provenait plutôt de chez nous, plus précisément des environs de la sous-station de conversion d’Eel River Dundee», explique Marc Belliveau, responsable des communications chez Énergie NB.

Il semblerait à première vue qu’un objet – possiblement un arbre ou une branche – ait fait contact avec des fils électriques, causant par le fait même un court-circuit sur le réseau. Mardi en journée, des équipes de la société de la Couronne étaient sur le terrain afin de patrouiller sous les lignes de transmissions dans ce secteur à la recherche du problème ayant causé ces interruptions.

«Jusqu’à présent, rien n’a été trouvé. La ligne est énergisée et tient bon. Nous allons poursuivre avec des tests sur nos isolateurs dans la section où les problèmes semblent s’être produits», poursuit M. Belliveau.

Ces deux pannes ne sont pas les premières à tester la patience des clients d’Énergie NB du Restigouche au cours des dernières semaines. Plusieurs abonnées ont en effet été privées de courant durant plusieurs heures récemment, certains pendant même près de 24h. Cela fait dire à certains intervenants communautaires que le réseau semble de moins en moins fiable.

Marc Belliveau ne croit pas que ce soit le cas. Selon lui, le réseau de distribution d’Énergie NB est toujours solide et fiable qu’auparavant, bien qu’il ne soit pas à l’abri de problèmes.

«On a tout de même quelque 7000 kilomètres de lignes électriques, et beaucoup de ces kilomètres sont dans des zones isolées et plutôt boisées, ce qui peut rendre certaines reconnexions plus difficiles. Les arbres qui tombent, c’est la cause numéro un de nos pannes», précise le porte-parole.

Selon lui, il ne semble pas y avoir plus de pannes qu’à l’habitude. Toutefois, il avoue que l’intensité des tempêtes met à rude épreuve le réseau.

«On a jeté un coup d’œil à nos statistiques dernièrement et on ne semble pas voir une grande croissance du nombre de pannes ou de leur durée. Mais il est vrai que l’on ressent l’effet des changements climatiques. Les tempêtes semblent plus fréquentes et plus intenses. On dirait qu’il vente toujours de plus en plus, qu’il y a davantage de tempêtes tropicales. C’est sûr que ce n’est rien pour aider notre réseau», souligne-t-il.