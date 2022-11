Le voyage inoubliable de Julie Anne Cyr dans les montagnes himalayennes

Pour plusieurs, l’idée qu’ils ont d’une vacance est de se prélasser sur la plage afin d’oublier l’hiver. Dans le cas de Julie Anne Cyr, c’est une toute expérience qu’elle a décidé de vivre l’automne dernier.

La jeune femme originaire du Madawaska a passé environ deux semaines à traverser les villes de Sherpas, les glaciers et les montagnes himalayennes afin de se rendre au camp de base du mont Everest, soit à une altitude de 5364 mètres.

Mme Cyr n’avait pas un intérêt particulier pour l’escalade ou la randonnée en montagne avant de choisir cette aventure. Elle avoue même avoir peur des hauteurs.

Cependant, c’est à la suite du visionnement du documentaire: The Porter: The Untold Story at Everest qu’elle se sent interpellée par le Népal et ses montagnes.

«Le gars dans le film s’est donné comme défi d’atteindre le camp de base en tant que porteur et la compagnie qui l’a embauché a accepté de filmer son voyage. En regardant ça, je me suis dit que je pouvais faire ça. Pas nécessairement comme porteur, mais je suis capable de me rendre au camp de base moi aussi.»

À partir de ce moment, Julie Anne Cyr a effectué les démarches nécessaires pour réaliser son objectif.

Bien qu’il soit difficile de reproduire les conditions exactes de la région entourant le mont Everest, elle s’est tout de même préparée du mieux qu’elle a pu.

Elle a notamment grimpé le mont Carleton, au Nouveau-Brunswick, le mont Albert, en Gaspésie, et le mont Kathadin, situé dans l’État du Maine. Évidemment, aucun n’était comparable à l’ascension de plus de 5300 mètres requise pour atteindre le pied de la plus haute montagne du monde (l’Everest a une altitude de 8848 m).

«C’est certain que je me suis pratiquée en faisant plusieurs randonnées en montagne, mais la chose qui te dérange le plus, là-bas, c’est l’altitude. Il est difficile de t’habituer à ça. C’est soit que ça va t’affecter beaucoup ou pas vraiment.»

Après avoir passé quelques jours à Katmandou, la capitale du Népal, Julie Anne Cyr et les autres membres de son groupe ont entrepris leur ascension vers le camp de base de l’Everest. Il aura fallu neuf jours pour y arriver et quatre autres jours pour redescendre.

«C’est toujours plus long pour monter, car en raison des gains en élévation, nous devions passer deux jours dans certains villages afin de nous acclimater. Ça nous arrivait aussi de faire des randonnées dans des montagnes tout près pour profiter de la vue.»

Outre le fait de se retrouver tout près du mont Everest, Mme Cyr a été marquée de bien des façons par son voyage au Népal.

Comme elle a peur des hauteurs, la traversée des ponts suspendus à des falaises ou de marcher sur un chemin étroit situé entre le flanc d’une montagne et un ravin ont représenté de grands défis.

L’apport plus faible en oxygène a aussi été un élément à ne pas négliger. Elle a même dû prendre des médicaments, avant le début de son voyage, afin de prévenir le mal des montagnes.

«Après une certaine hauteur, le moindre effort physique t’en demande beaucoup, car tu manques d’air. C’est là que ça devient un jeu mental. Tu es essoufflé, mais tu vois que tu dois continuer à monter donc ça joue sur le mental (…) Tu repousses tes limites physiques et, toute la journée, tu demeures un peu dans ton cerveau et tu ne parles pas beaucoup.»

Mme Cyr a aussi été marquée par les petits villages le long de son périple.

«On arrive dans ce que l’on appelle une “Tea house” qui est une auberge. Plus tu montes dans la montagne, plus les accommodations changent dans les villages. C’est certain que l’on a eu droit à un peu plus de “luxe” dans les premiers villages. Quand tu es rendu plus haut, les accommodations sont un peu plus de base.»

Que ce soit en raison de la nourriture, des coutumes locales ou des gens qui l’ont accompagné dans cette expédition, Julie Anne Cyr a vécu une expérience multiculturelle à plusieurs niveaux.

«J’ai vraiment aimé la nourriture. En général, on était bien accueilli, même s’ils ne comprenaient pas toujours l’anglais. Au moins, notre guide avait un interprète qui parlait le népalais et d’autres dialectes.»

«C’est sûr que l’on a vu du nouveau monde au Népal, mais à l’intérieur de notre groupe, c’était assez multiculturel. On avait des gens de l’Australie, des États-Unis, de l’Irlande et du Royaume-Uni. Je suis encore en contact avec certaines personnes.»

Comme ce n’était pas la saison propice à l’escalade du plus haut sommet du monde, c’est un camp de base plutôt vide qui attendait les randonneurs à leur arrivée.

«Normalement, les alpinistes peuvent grimper sur une période de 40 jours au printemps. À ce moment, le camp de base devient un petit village. Dans notre cas, c’était pas mal désert. On était entouré de tas de roches.»

«C’est un sentiment d’accomplissement, car je me suis rendue là, mais il n’y a vraiment rien de plus pour t’encourager. C’était juste de la roche et d’où on était, on ne pouvait pas voir le sommet de l’Everest.»

Bien qu’elle soit très fière de s’être rendue jusqu’au camp de base, Julie Anne Cyr n’a pas l’ambition d’aller plus loin et d’escalader le mont Everest. Selon elle, une nouvelle série de défis s’ajoutent à une aventure du genre.

«Ça te prend beaucoup d’argent, ça te prend une équipe et beaucoup plus d’équipement. Je comprends que des gens soient attirés par un défi comme ça, mais je ne crois pas pouvoir me payer ça et ça ne me tente pas non plus, car ça demeure très dangereux.»

Même si l’atteinte du sommet de l’Everest ne figure pas dans ses plans, Julie Anne Cyr souhaite tout de même vivre d’autres aventures du genre.

Elle aimerait notamment faire une randonnée dans la chaîne de montagnes de l’Annapurna (10e plus haut sommet du monde à 8091 mètres d’altitude). Elle a aussi pensé grimper le mont Kilimandjaro (5895 mètres).»