Proposition de budget sans hausse de taxes à Bathurst

L’administration de la Ville de Bathurst a présenté lundi soir lors de la séance publique du conseil municipal son budget opérationnel pour l’année 2023, budget qui s’inscrit dans le cadre de la réforme municipale du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

L’exercice financier s’est avéré plus complexe cette année en raison de l’ajout à la ville d’une portion des territoires de Tetagouche-Nord, Tetagouche-Sud, Big River et du DSL de Bathurst – soit environ 3000 résidents de plus.

Ce budget 2023 équilibré prévoit des dépenses et des revenus au fonds général d’exploitation de l’ordre de 32,2 millions $.

En chiffres absolus, il s’agit du plus important budget de l’histoire de la ville.

Le budget 2023 prévoit le maintien du taux d’imposition foncière à 1,775$ par 100$ d’évaluation pour les propriétés qui se trouvent dans les anciennes limites de Bathurst.

Le taux d’imposition pour les propriétés se trouvant dans les territoires qui s’ajoutent à la Ville de Bathurst en vertu de la réforme municipale sera déterminé ultérieurement par le gouvernement provincial.

«On ne peut pas parler au nom du gouvernement, mais on peut certainement y aller de recommandations», a indiqué à ce sujet Sonia Gauvin, la trésorière de la Ville de Bathurst.

Notons que les services offerts aux secteurs qui seront incorporés à la Ville de Bathurst ne changeront pas en 2023, qui se voudra une année de transition.

Ainsi, il n’y aura pas de changement à l’entretien des routes, à la collecte des ordures et à la surveillance policière qui continuera à être assurée par la GRC.

Une part importante des dépenses du budget ira aux services de protection qui coûteront à eux seuls 11,44 millions $.

Ces services comprennent principalement la Force policière de Bathurst, la GRC, le Service de protection contre les incendies et les Mesures d’urgence.

Les services de transport occupent également une part importante du budget avec des dépenses prévues de 5,5 millions $, principalement consacrées à l’entretien des chemins et à la circulation.

Bathurst va également consacrer 5,3 millions $ à ses services gouvernementaux qui comprennent, entre autres, les services administratifs et la gestion financière et un peu plus de 4 millions $ à son département des services récréatifs et culturels.

Ce nouveau budget a été élaboré en tenant compte pour une première fois d’un partage de coûts des installations récréatives entre les différentes communautés de la région Chaleur.

Celles-ci comprennent le Centre régional K.C. Irving, le Centre aquatique de Bathurst, le terrain de soccer de Petit-Rocher et le Sportplexe de Nigadoo.

En ce qui a trait au budget opérationnel du service eau et égouts, celui-ci se chiffre à 7,8 millions $ pour l’année 2023.

Les utilisateurs devront composer avec des hausses d’environ 8% des frais de consommation et de connexion des services d’approvisionnement d’eau et des égouts.

Il faut préciser que tous les budgets sont simplement recommandés par la Ville de Bathurst et sont assujettis à l’approbation du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.