Rachel Albert, 61 ans de bénévolat auprès des malades

Le Réseau de santé Vitalité a reconnu l’engagement et le dévouement de Mme Rachel Albert pour ses 61 ans de bénévolat auprès des patients à l’Hôtel-Dieu d’Edmundston, puis à l’Hôpital régional d’Edmundston.

Au cours d’une cérémonie réunissant ses six filles et ses gendres, des collègues bénévoles et des membres du personnel, le salon des bénévoles a officiellement été nommé Salle Rachel-Albert.

Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, était sur place pour rendre hommage à cette dame au cœur d’or.

«Au fil des ans, un nombre inestimable de patients et de familles ont profité de vos cajoleries, de vos bons mots et de votre réconfort. Vous leur avez apporté de façon presque quotidienne un soutien inégalé qui ne sera jamais oublié. Malgré toutes les épreuves et tous les défis qui se sont dressés devant vous, votre engagement remarquable n’est jamais passé inaperçu.»

Selon Kevin Roussel, gestionnaire du Service des bénévoles de la zone Nord-Ouest et instigateur de cette dédicace, au cours de ses années de bénévolat, Mme Albert a arpenté les couloirs des hôpitaux pour apporter du réconfort aux malades et accompagner les mourants aux soins palliatifs.

«Les membres du personnel de l’hôpital, les médecins et, bien entendu, l’équipe de bénévoles appréciaient beaucoup Mme Rachel. On pouvait toujours compter sur elle pour trouver les bons mots pour réconforter et encourager les patients. Elle a toujours été un exemple à suivre pour toute l’équipe», a ajouté M. Roussel.

Le programme des bénévoles du Réseau de santé Vitalité permet à des centaines de personnes d’offrir temps et soutien aux patients.