Une donatrice remet 150 000 $ à trois femmes d’affaires francophones!

Trois femmes entrepreneures du Nouveau-Brunswick ont reçu chacune une bourse de 50 000 $ grâce à la générosité d’Hermante Ayotte, une femme d’affaires originaire de Rivière-Verte qui a fait fortune au Québec dans le secteur médical.

Ces bourses ont été remises lors du banquet annuel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), qui a rassemblé plus de 520 personnes à Moncton, samedi. Les récipiendaires sont Geneviève Nolet, propriétaire de USVA Spa Nordik à Moncton; Cyndie Lanteigne, propriétaire de Lanteigne Sport à Caraquet; et Raymonde Albert LeBlanc, propriétaire du Centre Singer LeBlanc à Caraquet.

Au départ, Hermante Ayotte devait remettre la toute première bourse annuelle de 50 000 $ à une femme entrepreneure méritante du Nouveau-Brunswick. Mais quand elle s’est rendu compte de la qualité des candidatures, elle a décidé d’octroyer non pas une, mais trois bourses pour cette année. «Elle nous a annoncé la nouvelle, puis a aussitôt envoyé un chèque de 100 000$ additionnels. C’est incroyable!», a lancé le PDG du CÉNB, Gaëtan Thomas.

Ces bourses annuelles de 50 000 $ vont devenir un levier important pour stimuler l’entrepreneuriat féminin au Nouveau-Brunswick, selon le CÉNB.

Originaire de Rivière-Verte, Hermante Ayotte a déménagé à Montréal à 18 ans pour devenir infirmière. «Travaillante, rebelle, batailleuse, indomptable et infatigable, elle occupe deux emplois à la fois avant de finalement se lancer en affaires», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Mme Ayotte fut la première femme propriétaire d’une clinique médicale spécialisée, la Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (CMIPQ), en santé et sécurité au travail. Elle cumule plus de 45 années d’expérience en affaires et sa clinique a été la première en mesure de fournir la gamme complète de services de santé au travail dans un seul endroit. Passionnée par les voyages, elle fut l’une des premières femmes à organiser une mission économique en Roumanie, en Hongrie et en Pologne. Leader engagée dans sa communauté, elle a mis en place un programme de mentorat destiné aux jeunes femmes entrepreneures, il y a plus de 20 ans.

«Cette collaboration avec la Fondation du CÉNB me réjouit, car redonner à ma province d’origine me fait énormément plaisir. J’espère que ces trois bourses de 50 000 $ à trois femmes entrepreneures méritantes du Nouveau-Brunswick contribueront à encourager d’autres femmes à se lancer en affaires. Je suis extrêmement fière de ma province natale et je n’oublierai jamais mes racines et comment c’est difficile pour des femmes de se lancer en affaires», souligne Hermante Ayotte.

«Cette soirée inoubliable grâce à la grande générosité de Mme Ayotte a mis clairement en évidence les parcours difficiles que de nombreuses femmes en affaires ont à faire face pour réussir. Ces bourses de 50 000 $ chacune sont amplement méritées. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour rendre justice aux femmes en affaires, mais ensemble nous y arriverons certainement», a mentionné Gaëtan Thomas.