Une entreprise créera 40 emplois dans l’industrie du nucléaire à Saint-Jean

Le gouvernement provincial, par l’entremise d’Opportunités NB, appuiera la création d’un maximum de 40 emplois à temps plein dans différents postes en génie nucléaire aux nouvelles installations de Kinectrics Inc. à Saint-Jean.

Pour appuyer la création de ces emplois, Opportunités NB fournira une remise sur les salaires pouvant atteindre 550 000$.

«Nous sommes heureux que Kinectrics s’établisse au Nouveau-Brunswick, a déclaré la ministre responsable d’Opportunités NB, Arlene Dunn. Les petits réacteurs modulaires et l’énergie nucléaire continuent d’être un secteur prioritaire de notre province et la présence de Kinectrics à Saint-Jean sera essentielle pour que cette entreprise puisse offrir des services à l’industrie nucléaire dans notre province et la faire progresser.»

L’entreprise fournit des services à des clients de partout dans le monde grâce à son expertise en matière de génie, de mise à l’essai, d’inspection et de certification; à son laboratoire indépendant et ses installations d’essai; à son parc d’équipement d’inspection qui peut être déployé sur le terrain; et à son équipe primée comptant plus de 1000 ingénieurs et experts techniques.

«Nos nouvelles installations permettront à Kinectrics de continuer à collaborer étroitement avec Énergie NB et les différents fournisseurs de petits réacteurs modulaires dans la province», a affirmé le président-directeur général de l’entreprise, David Harris.

Selon Mme Dunn, les salaires rattachés à ces emplois seront concurrentiels. L’investissement de Kinectrics dans la province devrait générer une contribution de plus de 11,5 millions $ au PIB.