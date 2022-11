L’ancien journaliste Benoit Duguay est décédé

L’ancien journaliste d’Ici Acadie, Benoit Duguay, est décédé mardi à l’âge de 81 ans.

M. Duguay a été journaliste à la télévision et à la radio pendant les années 1970 et 1980.

Il a été le président fondateur de la Section acadienne de l’Union internationale des journalistes et de la presse de langue française (UIJPLF) en 1979. Il a été impliqué dans plusieurs autres regroupements, y compris comme président de l’Association des universités du troisième âge du Nouveau-Brunswick.

Il a été fait Chevalier de la Légion d’honneur sous l’égide du président français Jacques Chirac.

«Benoît était un éternel optimiste. Il manquait rarement les réunions des anciens du Collège de Bathurst qui habitent la région de Moncton pour savoir ce que nous faisions et pour partager sa bonne humeur. Il venait d’une famille bien éduquée et cultivée de Sainte-Marie-Saint Raphaël de Lamèque. Son frère Calixte nous est très cher par son art, ses compositions et sa musique», rappelle Eldred Savoie, un ancien collègue journaliste à Radio-Canada.

«Avec le départ de Benoît, nous perdons un homme indispensable, un ami. Qu’il repose en paix. À ses proches, surtout sa femme Rose-Marie, qu’il adorait, nos plus sincères condoléances.»