Moncton: un jeune homme disparu aurait été victime d’un homicide

Max Boudreau, un homme de 24 ans de Moncton dont la disparition avait été signalée le 17 novembre, a été retrouvé décédé. La police traite ce décès comme un homicide et un homme a été arrêté.

Contacté par l’Acadie Nouvelle, la GRC a fait savoir qu’elle ne pouvait révéler l’identité de la personne décédée. Un porte-parole a toutefois indiqué que la victime est le jeune homme qui était recherché depuis le 17 novembre.

La semaine dernière, la GRC avait fait savoir que Max Boudreau avait été vu pour la dernière fois dans la soirée du 14 novembre, près de la rue Albert, à Moncton.

Toujours mardi, la police a annoncé avoir reçu de nouveaux renseignements selon lesquels l’homme a été vu pour la dernière fois le mardi 15 novembre, vers 3h, en dehors d’un bar sur la rue Champlain à Dieppe.

Mardi, la police a trouvé des restes humains dans un secteur boisé situé près du boulevard Paris, à Irishtown, près de Moncton. Elle a plus tard établi qu’il s’agissait de l’homme de 24 ans porté disparu.

Pour l’instant, la police considère le décès de l’homme comme suspect et elle traite le décès comme un homicide.

Mardi, un homme de 42 ans de Moncton a été arrêté dans le cadre de l’enquête. Il comparaîtra en cour provinciale à Moncton mercredi à 13 h 30.

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau-Brunswick poursuit l’enquête. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de l’homme.

«C’est avec la plus grande tristesse que nous voulons annoncer à la famille et aux amis le décès de notre fils adoré, Max Boudreau. Pour ceux et celles qui connaissaient bien Max, vous seriez d’accord qu’il avait une belle âme. Nous voulons remercier la GRC Codiac ainsi que tout le monde qui a contribué aux efforts de recherche», a écrit la mère de la victime dans une publication Facebook.