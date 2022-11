Poursuite policière et arrestation musclée: deux hommes font face des d’accusations

Un homme de 27 ans et un autre de 29 ans ont été accusés de nombreuses infractions après avoir fui la police à Woodstock.

Le mercredi 16 novembre, vers 19h25, la GRC a été informée qu’un véhicule d’intérêt, recherché en lien avec de nombreux incidents, avait été vu dans la région de la Première Nation de Woodstock après avoir été poursuivi par des agents de la Force policière de Woodstock.

Des agents de la GRC ont retrouvé le véhicule peu après, mais celui-ci, relate la police, a pris la fuite.

Toujours selon la police, après une courte poursuite, le véhicule est demeuré coincé sur la bretelle du chemin Hodgdon menant à la route 2. Le passager du véhicule, un homme de 27 ans de Northumberland, a tenté de fuir, mais la police l’a rattrapé. Il aurait résisté à son arrestation et une altercation mineure s’est ensuivie.

La police dit avoir réussi à le mettre en état d’arrestation en quelques minutes, sans autre incident.

Le conducteur du véhicule, un homme de 29 ans de Woodstock, aurait lui aussi tenté de fuir les lieux, mais la police l’a rattrapé et arrêté.

Après les arrestations, la police a fouillé les deux hommes et le véhicule. Elle dit avoir saisi deux armes à feu chargées et non sécurisées, des munitions, de la drogue et un téléphone cellulaire.

Lundi, Patrick Denny a comparu en cour provinciale à Woodstock et a été accusé de possession d’une arme à feu sachant que sa possession est non autorisée (deux chefs d’accusation), voies de fait contre un policier, agression armée contre un policier, résistance à l’arrestation, possession d’un bien volé de plus de 5000$, possession d’une arme dans un dessein dangereux, entreposage négligeant d’une arme à feu, possession d’une arme à feu pendant une interdiction et présence dans un véhicule à moteur sachant qu’il y a une arme à feu dans le véhicule.

Le même jour, Peter Johnston a comparu en cour provinciale à Woodstock. Il a été accusé de possession d’une arme à feu sachant que sa possession est non autorisée (deux chefs d’accusation), résistance à l’arrestation, possession d’un bien volé de plus de 5000$, possession d’une arme dans un dessein dangereux, entreposage négligeant d’une arme à feu, omission de s’arrêter pour la police, conduite dangereuse, possession d’une arme à feu pendant une interdiction et présence dans un véhicule à moteur sachant qu’il y a une arme à feu dans le véhicule.

Les deux hommes demeureront en détention jusqu’à leur prochaine comparution, le 15 décembre.