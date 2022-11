Termopompes: le gouvernement fait passer son aide de 20 à 40 millions $

Le gouvernement provincial investit 40 millions $ pour aider les propriétaires et les locataires à rendre leur domicile plus écoénergétique et à mieux gérer leur facture mensuelle d’électricité.

«Depuis l’annonce du Programme éconergétique amélioré en septembre, on nous demande d’en faire davantage », a déclaré le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland. À l’approche de l’hiver, je suis heureux d’annoncer un investissement supplémentaire de 40 millions $ pour aider les propriétaires et les locataires du Nouveau-Brunswick à rendre leur domicile plus écoénergétique et à faire face à la hausse des coûts de l’énergie.»

Une somme de 20 millions $ sera affectée au tout récent Programme éconergétique amélioré, qui offre gratuitement une mini-thermopompe bibloc et une meilleure isolation – ainsi que l’installation gratuite des deux produits – aux propriétaires qui utilisent des plinthes chauffantes électriques et dont le revenu brut total du ménage s’élève à moins de 70 000 $ par année.

Le gouvernement provincial a également prévu une somme de 20 millions $ pour l’exercice financier en cours afin d’aider les propriétaires à passer du mazout à une autre méthode de chauffage.

Le coût du mazout a augmenté en moyenne de 0,75$ le litre par rapport à la même période l’an dernier.