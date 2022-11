Le restaurant de la marina d’Edmundston change de mains

Un nouveau groupe de restaurateurs ont signé une entente avec la Ville d’Edmundston en vue d’exploiter le bâtiment de la marina Fraser pour les cinq prochaines années.

Jusqu’à tout récemment, l’établissement, connu sous le nom de L’Écluse, était sous la gestion du groupe Gestion Rino Cyr. Celui-ci a toutefois demandé à la Municipalité d’Edmundston d’annuler le bail de location avant la date limite du 31 mars 2023.

Edmundston a donc décidé de signer un nouveau bail avec le groupe CAAM Holdings Inc.

Mayline Page Martin est l’une des nouvelles propriétaires de l’établissement qui conservera sa vocation de restaurant. Une partie du groupe d’entrepreneurs exploite également le restaurant Le Quai qui a vu le jour à Petit-Rocher l’été dernier.

Mme Martin et son conjoint Christian assurent aussi la gestion du restaurant mexicain Qué Padre, qui se situe à quelques mètres à peine de leur nouvelle acquisition.

«On trouvait que c’était un bel emplacement et on trouvait ça dommage qu’il n’y avait pas une continuité à L’Écluse donc on s’est informé avec les anciens propriétaires pour développer cela.»

«Avec la Ville d’Edmundston qui développe de belles choses dans le parc à côté (Parc du Petit-Sault), on trouvait que c’était une belle occasion d’apporter quelque chose dans notre région.»

L’entrepreneure assure même que le restaurant conservera une saveur similaire à ce qui existait auparavant. Les nouveaux propriétaires apporteront toutefois une touche personnelle à l’endroit.

«On travaille avec les anciens propriétaires et ce sera une continuité de L’Écluse. Deux de nos partenaires d’affaires pour ce projet sont aussi avec nous pour Le Quai, alors on va ajouter notre touche de fruits de mer, mais on va aussi offrir des produits locaux que les gens aiment beaucoup.»

Selon Mme Martin, certaines annonces sont à prévoir au cours des prochains mois d’ici l’ouverture officielle prévue ce printemps. Le restaurant sera ouvert tout au long de l’année.

Bien que beaucoup de rénovations aient été réalisées dans le bâtiment, les nouveaux propriétaires souhaitent poursuivre sur cette lancée.

«On va garder un look similaire. Pour l’instant, on travaille avec les anciens propriétaires pour essayer de garder aussi le nom L’Écluse. Ça se développe bien et on est excité par ce nouveau projet.»