De bonnes nouvelles pour les skieurs du Mont Farlagne et du Sugarloaf

Au début du mois, alors que le mercure avoisinait encore les 20 degrés, peu de personnes auraient parié que les centres de ski Sugarloaf et Mont Farlagne ouvriraient leurs portes plus tôt que prévu cette saison.

Et c’est pourtant exactement ce qui est en train de se produire.

Sans crier gare, l’hiver est arrivé et semble s’être installé pour de bon, tant dans le Madawaska qu’au Restigouche. Si ce changement de température soudain en a fait rager certains, il est accueilli à bras ouverts dans les centres de ski de ces deux régions.

«On a eu deux bonnes bonnes tempêtes tôt dans la saison et qui ont laissé derrière elles des quantités appréciables de neige au sol. Et depuis quelques jours, le froid est arrivé également, ce qui fait que nos canons à neige sont en action. En fait, certaines de nos pistes sont déjà skiables avec les conditions actuelles. On pourrait pratiquement ouvrir dès maintenant», confirme Cyrille Simard, président de la coopérative qui gère le Mont Farlagne.

Qu’à cela ne tienne, pour des questions de sécurité, mais aussi pour laisser le temps aux équipes de bien s’installer et de se familiariser avec certains changements opérationnels, la direction a jugé bon de ne pas précipiter les choses.

«On a de nouveaux employés qui se joignent à nous, de l’équipement neuf qui est arrivé. Il y a donc un travail d’adaptation à faire avant que nous puissions démarrer nos activités. On ne voudrait pas bâcler notre ouverture en raison d’aspect autre que les conditions de ski, mais qui sont tout aussi importantes», précise M. Simard.

N’empêche, si la météo coopère, la direction prévoit ouvrir ses pistes graduellement dès le début décembre. Ainsi, les détenteurs d’abonnements de saison pourraient être en mesure de s’élancer sur les pistes dès le 3 décembre. Par la suite, ce serait au tour du grand public la semaine suivante (9 au 11 décembre) sur certaines pistes. L’ouverture complète des installations est prévue, elle, pour le 16 décembre.

«On devrait donc pouvoir skier tôt au Mont Farlagne cette saison, plus tôt que la moyenne des dernières années. De mémoire, ça devrait être l’un de nos débuts de saison les plus hâtifs», soutient M. Simard.

Plus à l’est, la situation est similaire. La neige s’est également accumulée en bonne quantité au sol dans le Restigouche et le froid des derniers jours a permis l’entrée en action des canons à neige. Depuis une semaine, ils fonctionnent à plein régime sur les pentes du centre Sugarloaf.

En 2019, ce centre de ski avait fracassé son propre record en ouvrant aux amateurs à la fin novembre. Malgré les conditions favorables actuelles, pas question de battre ce record ou même de l’égaliser.

«On a eu de bonnes bordées, mais même avec la neige artificielle que l’on fabrique en ce moment, ça ne sera pas suffisant pour ouvrir nos pistes. Cela dit, on est tout de même en avance sur notre horaire. On devrait pouvoir devancer notre ouverture et proposer quelques pistes pour le samedi 10 décembre, donc une semaine avant la date prévue initialement», confirme Greg Dion, directeur général du Parc provincial Sugarloaf.

Parmi les nouveautés à surveiller cette saison, celui-ci note la tenue d’un nouveau festival hivernal qui aura lieu au début du mois de mars, soit parallèlement à la relâche scolaire.

«Ce sera en fait une version d’hiver de notre festival de vélo de montagne Adrénaline qui est très apprécié des amateurs. On souhaitait faire quelque chose de semblable pour l’hiver, avec des sensations fortes. Il y aura donc des compétitions de planches à neige, de skis, et du freestyle dans notre parc à neige. On prévoit même faire des courses en fatbikes puisque ce sport gagne en popularité», mentionne M. Dion, notant que ces vélos surdimensionnés sont de plus en plus présents dans le parc

Au Mont Farlagne aussi, le phénomène des fatbikes est en expansion. La coopérative s’est affiliée à un groupe de bénévoles communautaires qui a développé un réseau de sentiers. Déjà, sept kilomètres ont été préparés. Le centre mettra notamment des vélos disponibles à la location et, en partenariat avec le groupe en question, participera à l’entretien de ceux-ci.