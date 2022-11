Denis Landry et Daniel Guitard font leurs adieux à l’Assemblée législative

Les députés libéraux Denis Landry et Daniel Guitard ont fait leurs adieux à l’Assemblée législative à Fredericton. Ils quittent la politique provinciale pour se lancer en politique municipale.

Denis Landry a prononcé un discours d’adieux jeudi à l’Assemblée.

L’homme qui en est à son sixième mandat comme député a affirmé qu’il veut consacrer plus de temps à sa famille.

«Je m’en vais avec une certaine tristesse mais avec un message de devoir accompli. Mon but était de venir ici en 1995 et d’aider le monde, les gens de ma circonscription, mais jamais je n’aurais pensé avoir une carrière comme j’ai eue.»

Il a affirmé qu’il est particulièrement fier d’avoir créé un tribunal de la santé mentale à Saint-Jean lorsqu’il était ministre de la Justice.

Il affirme aussi qu’il «n’oubliera jamais» la mise en place de la Loi d’Ellen, destinée à protéger les cyclistes sur les routes. Cette loi a été nommée à la mémoire de la cycliste Ellen Watters, qui est décédée des suites de blessures subies lors d’une collision avec un véhicule à moteur.

Il affirme qu’il est particulièrement fier des modifications législatives pour faciliter l’aide médicale à mourir au N.-B.

«Lorsque les personnes sont en fin de vie et qu’elles n’ont plus aucun recours et qu’elles ont la chance de finir leur jours, d’avoir encore la conscience de le faire… Je pense que c’est ça mon plus grand legs, personnellement.»

Il a été élu par acclamation comme maire de la municipalité de Hautes-Terres.

«Denis est un gars très spécial. Au niveau personnel, il y a toujours eu une bonne connexion», a affirmé le député vert Kevin Arseneau.

M. Arseneau a affirmé qu’il a dit au revoir à Denis Landry, et que le député libéral d’expérience lui a dit «j’espère que tu seras ici aussi longtemps que moi.»

«Venant de Denis, je ne sais pas si j’aurai sa patience, mais c’était touchant.»

Daniel Guitard, qui a déjà occupé le poste de président de l’Assemblée, quittera aussi Fredericton pour de bon. Il passera sa dernière journée officielle comme député mercredi.

Il est candidat à la mairie de Belle-Baie.

Daniel Guitard affirme lui aussi que la vie politique lui laisse peu de temps à consacrer à sa famille et qu’il a pris sa décision pour cette raison.

«J’ai adoré mon aventure ici. Je m’en vais avec un pincement de coeur, parce qu’il y a un côté de moi qui aimerait rester ici, mais à un moment donné, [il faut] prendre une décision du côté familial.»

L’homme âgé de 63 ans affirme qu’un autre mandat aurait été «un peu lourd» et qu’un possible poste au cabinet aurait été exigeant.

Daniel Guitard affirme qu’il a passé 12 ans dans le monde politique en comptant les années qu’il a passées comme chef de cabinet.

Le premier ministre Blaine Higgs a qualifié les deux députés libéraux de «parfaits gentlemen».