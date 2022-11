Deux morts dans une collision impliquant trois véhicules à Beresford

Une femme de 37 ans de Bathurst et un homme de 53 ans de Belledune sont décédés après une collision impliquant trois véhicules survenue à Beresford.

L’accident impliqunt un camion semi-remorque et une camionnette s’est produit vendredi matin, vers 6h10. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont appris qu’une petite voiture avait aussi été impliquée dans la collision. Le conducteur de la camionnette, qui était seul à bord du véhicule, a succombé à ses blessures, sur les lieux. La conductrice de la voiture, qui était seule dans son véhicule, a aussi succombé à ses blessures sur les lieux. La personne qui conduisait le camion semi‑remorque n’a pas été blessée. Un camion à ordure a aussi été légèrement endommagé lors de l’incident.

On croit que la camionnette, qui circulait en direction sud, a traversé la ligne médiane et a fait une collision frontale avec la voiture, qui circulait en direction nord. Un camion semi-remorque qui circulait aussi en direction nord aurait ensuite frappé la camionnette.

Des pompiers du service des incendies de Beresford, du personnel d’Ambulance Nouveau-Brunswick et du ministère de la Sécurité public du Nouveau-Brunswick ainsi qu’un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions se sont aussi rendus sur les lieux. Un membre du Bureau du coroner du Nouveau-Brunswick collabore à l’enquête.

Des autopsies seront pratiquées afin de déterminer la cause exacte du décès de l’homme et la cause exacte du décès de la femme.

On continue d’enquêter afin d’établir la cause de la collision.