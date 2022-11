D’importants travaux prévus sur la rue la plus achalandée de Kedgwick

Une bonne partie de la rue Notre-Dame de Kedgwick fera peau neuve l’été prochain, un changement attendu depuis longtemps.

«On refait tout, l’asphalte et la tuyauterie qu’il y a en dessous.»

Le maire de Kedgwick, Éric Gagnon a signé tout récemment les contrats des travaux avec l’entreprise LCL Excavation. Coût: 3,9 millions $. Il va de soi qu’un projet d’une telle envergure nécessitera un important chantier de construction, et ce, pour plusieurs mois. Qu’à cela ne tienne, ces travaux sont loin d’être un luxe selon le maire.

«Les conduites qui passent sous la rue datent de plusieurs décennies et elles commencent à causer pas mal de problèmes. En fait, il faut qu’on mette sur elles en moyenne au-dessus de 35 000$ en réparation chaque année, ce qui est énorme. On est vraiment dû», témoigne M. Gagnon.

La rue Notre-Dame est la principale voie d’accès du village. Faisant partie de la route 17, elle est l’artère routière la plus utilisée à Kedgwick. Les possibilités de déviation du trafic sont minimes, ce qui risque de compliquer les travaux.

«La route traverse le village et tout autour, ce sont des rues résidentielles. On ne peut pas faire passer des camions lourds par là. Ces rues ne sont pas adaptées à ça. On va donc effectuer les travaux un côté à la fois sur la rue Notre-Dame», souligne le maire, avouant que cette façon de faire risque d’avoir des impacts sur la fluidité de la circulation.

Les travaux sont prévus du début mai jusqu’à la fin septembre, donc au beau milieu de la période touristique.

«C’est certain que ce sera un été difficile au niveau de la circulation, mais c’est une mise à niveau qui s’impose et ça va vraiment faire du bien à cette voie routière qui commençait à être très cahoteuse», ajoute-t-il.

Toujours selon lui, l’asphalte de l’ancienne rue sera concassé puis étalé sur une partie d’un sentier de la communauté, ce qui en améliorera la qualité.

Fait à souligner, les travaux ne prévoient pas un réaménagement de la courbe prononcée menant au cœur du village. Cette courbe, qui a vu son lot d’accidents au fil des ans, a fait l’objet de plusieurs plaintes et de débats. Le conseil étudie néanmoins toujours la possibilité d’effectuer certaines modifications.

Le conseil entend effectuer une réunion publique d’information concernant ce projet après la période des Fêtes.