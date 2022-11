Higgs refuse de dire s’il expulsera Allain s’il vote contre le gouvernement

Blaine Higgs n’a pas voulu préciser vendredi s’il retirerait Daniel Allain de son cabinet s’il en venait à voter contre un projet de loi de son gouvernement. Le ministre a énoncé des limites «non-négociables» au sujet des langues officielles jeudi.

Le premier ministre n’a pas non plus précisé s’il permettra un vote libre ou s’il ordonnera à ses députés de respecter la ligne de parti lorsque viendra le temps de voter sur un éventuel projet de loi sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Un ministre qui vote contre un projet de loi du gouvernement est normalement expulsé du cabinet. Les simples députés jouissent normalement d’une plus grande liberté.

Blaine Higgs a toutefois évité de se prononcer sur l’avenir de Daniel Allain si jamais il s’oppose à un élément de la révision de la Loi sur les langues officielles qui sera présenté par son gouvernement d’ici la fin de l’année. Blaine Higgs affirme qu’il s’agit d’une «question hypothétique».

«On verra le moment venu, mais espérons que ce qui sera présenté sera bien compris par la population, que ce sera accepté […] et que nous ne serons pas dans cette situation.»

Le premier ministre dit que Daniel Allain ne quittera pas le cabinet de son propre chef.

«À ce point-ci, il a été clair que même s’il a exprimé ses opinions et qu’il voterait en conséquence, ce ne serait pas son genre de s’en aller et de quitter.»

Dans une lettre diffusée aux médias jeudi, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale a énoncé ses priorités par rapport à la révision de la Loi sur les langues officielles et s’est opposé à tout changement au rôle et aux responsabilités de la Commissaire aux langues officielles, entre autres.

«[Ce] sont mes convictions. Je n’ai aucun problème à aller contre mon gouvernement.»

Le premier ministre a déjà affirmé que son gouvernement n’abolira pas le bureau de la commissaire.

Daniel Allain s’oppose aussi à la création d’autobus scolaires bilingues, une possibilité que le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a déjà écartée.

Il s’est dit «convaincu de la nécessité d’avoir deux régies de santé» avec «deux conseils d’administration séparés et deux PDG respectifs».

Vendredi, en s’adressant aux journalistes, le ministre de la Santé, Bruce Fitch, n’a pas écarté la possibilité de deux régies de santé contrôlées par un seul conseil d’administration.

«Il y a un certain nombre d’options. Je suis certain que tout le monde a une opinion différente sur ce que ça devrait être, et ce n’est pas une discussion pour aujourd’hui.»

M. Fitch affirme que son gouvernement n’a pas encore pris une décision sur le modèle de gouvernance des réseaux de santé, et qu’il s’affaire plutôt à «stabiliser le système de santé».

«Ma position n’a pas changé. Si les discussions sont au cabinet et qu’on me présente une note de service qui indique cela, je voterais contre», rétorque Daniel Allain au sujet des conseils d’administration des réseaux de santé.

«Daniel essaie probablement vraiment fort»

La députée libérale Isabelle Thériault a affirmé que la lettre de Daniel Allain n’était «pas une grande nouvelle».

«On est contents de voir qu’il se positionne sur les langues officielles, mais ça arrive un peu tard, et il a quand même mentionné qu’il n’irait pas contre son premier ministre et qu’il allait tolérer Kris Austin dans le comité», a réagi Isabelle Thériault.

Le député vert Kevin Arseneau a aussi réagi à la lettre de Daniel Allain vendredi.

«Daniel essaie probablement vraiment fort, par contre il y a des choses qui n’étaient pas dans la lettre qui m’inquiètent. Il y a des rumeurs comme quoi on arrêterait de faire la révision de la Loi. Ce n’est pas clair dans la lettre que c’était une ligne dans le sable. Si on arrête de réviser cette loi-là, c’est extrêmement dangereux.»

Présentement, la LLO doit être révisée obligatoirement tous les dix ans. Le ministre Daniel Allain n’a pas voulu prendre position sur cet enjeu.

«Je vais attendre d’avoir des discussions avec mes collègues et on verra. Ce n’est pas un de mes quatre points qui étaient les plus importants.»