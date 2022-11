«Il faut reprendre un semblant de vie normale même si c’est terrible»

La disparition récente de plusieurs adolescents et le meurtre du jeune Max Boudreau ont marqué les esprits et nombreux sont ceux qui se demandent maintenant si leurs communautés sont sûres et si les disparitions et les homicides ne sont pas plus nombreux qu’à l’habitude.

«Ce sont des événements qui se font plutôt rares, mais qui viennent ébranler le sentiment de sécurité chez les gens, ce n’est pas réconfortant pour les communautés», a confié Pina Arcamone, directrice générale du Réseau Enfants-Retour qui se spécialise depuis 30 ans dans les questions de disparitions des enfants et des jeunes adultes.

Vérification faite, le nombre de disparitions observées au pays a diminué entre 2020 et 2021, passant de 61 593 à 59 273 cas, selon des données consignées par le Centre d’information de la police canadienne.

Au Nouveau-Brunswick, ce nombre est demeuré stable en 2021 et s’établissait à 1305 signalements de disparitions, un nombre pratiquement inchangé au cours des trois dernières années.

«Dans la majorité des cas, les personnes sont retrouvées dans les 24 heures suivant le signalement», a indiqué Hans Ouellette, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick.

Le nombre d’homicides observé dans les grandes villes comme Moncton et Saint-Jean n’a pas non plus augmenté au cours des dernières années, selon Statistique Canada.

Henri Provencher sait pertinemment ce que peuvent vivre les proches de Max Boudreau depuis quelques jours.

«C’est une situation pénible et douloureuse qui transforme une vie et qui ne peut jamais être oubliée», a confié à l’Acadie Nouvelle le grand-père de Cédrika Provencher, dont le cas de la disparition et du meurtre de la jeune fille est le plus tristement célèbre au pays depuis plus une vingtaine d’années.

«Moi je dis aux proches de Max Boudreau que l’on peut, avec raison, s’apitoyer temporairement sur son sort afin de vivre sa peine. Ensuite, il faut réagir avant d’être submergé par une grande tristesse. Il faut reprendre un semblant de vie normale même si c’est terrible comme expérience», a raconté celui qui est président directeur général de la Fondation Cédrika Provencher.

«Le mal est fait, il faut vivre avec et passer à autre chose sinon on va mourir à petit feu. Si la famille en ressent le besoin, elle peut me contacter n’importe quand, je sais ce qu’elle peut vivre actuellement», a ajouté M. Provencher qui a tenu à offrir ses condoléances à la famille de Max Boudreau.

Une aide inestimable des médias sociaux

De l’avis de la GRC, l’avènement des médias sociaux contribue grandement au travail des policiers qui ont à enquêter sur la disparition d’une personne.

À une époque pas si lointaine, il n’y avait que le bouche-à-oreille et la pose d’affiches dans les lieux publics pour aider à résoudre la disparition d’une personne.

«Le partage d’informations dans les réseaux sociaux est important pour la police, c’est l’un des outils qui importe le plus lorsqu’il s’agit de personnes manquantes. Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter nous permettent d’atteindre des dizaines de milliers de Néo-Brunswickois en seulement quelques minutes et de réduire considérablement le temps nécessaire à la diffusion de l’information», a indiqué le caporal Ouellet.

L’implantation au début des années 2000 du système d’alerte Amber a aussi permis à plusieurs occasions de repérer rapidement un enfant qui était porté disparu ou qui avait été enlevé.

Un travail policier minutieux

La recherche d’une personne dont la disparition a été rapportée aux autorités se fait généralement dans un cadre déjà bien établi.

La GRC au Nouveau-Brunswick a expliqué que le travail des policiers débute toujours par la collecte d’informations sur la personne disparue, comme sa description physique, ses endroits de fréquentation et la liste des gens faisant partie de son entourage immédiat.

Dans la plupart des cas, cette recherche de base suffit à retrouver la personne recherchée. Il arrive souvent que la personne manquant à l’appel retourne auprès des siens de son propre gré après un court laps de temps.

«Si le travail initial a été effectué et que la personne n’a pas été localisée, c’est à ce moment-là que la police se tourne vers le public afin d’obtenir de l’aide», a expliqué le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.

«Chaque dossier du genre est traité sérieusement, mais il y a un degré de préoccupation supplémentaire lors de la disparition d’un enfant en raison de son âge et de la difficulté pour le jeune d’assurer sa propre sécurité .»