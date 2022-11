La Banque alimentaire de Rogersville en pleine campagne financière

«Le temps des fêtes arrive et plusieurs familles ont besoin d’aide, surtout en alimentation», indique la trésorière à la Banque alimentaire de Rogersville, Lynn Dubé.

L’organisme de bienfaisance sollicite l’appui du public afin de subvenir aux besoins alimentaires de certaines familles pendant toute l’année, mais plus particulièrement durant la période des fêtes.

Le troisième jeudi de chaque mois, l’organisme tient sa distribution de denrées alimentaires.

Entre 10h et midi, les utilisateurs se rendent au local situé dans le même bâtiment que le Dollarstore sur la rue Principale. Le but de la Banque alimentaire est de fournir l’équivalent de trois repas par jour pendant trois jours pour chaque personne.

«On va préparer nos boîtes le mardi. Ça nous prend à peu près trois heures. Ensuite, le jeudi, on fait la distribution», avise la trésorière.

Lorsque Lynn Dubé s’est impliquée il y a environ quatre ans, l’organisme venait en aide à une trentaine de familles. «Dernièrement on est rendus à 50 familles», dit-elle.

L’organisme est alimenté par Food Depot de Moncton.

«Mais ça, ce n’est pas garanti, informe Lynn Dubé. Des fois, comme le mois dernier, on n’avait pas de légumes frais, et pas beaucoup de légumes gelés. Ça fait qu’on a besoin de dons. Beaucoup», ajoute-t-elle.

La Banque alimentaire semble plutôt bien fournie en conserves. Ce sont les produits frais qui manquent, par exemple la viande, les légumes, mais aussi les produits congelés.

Néanmoins, les dons en argent permettent une plus grande flexibilité aux administrateurs.

«Quand on demande des fonds, au moins, on a une personne du comité qui s’occupe d’aller acheter ce dont on a besoin», admet la trésorière.

D’après elle, l’augmentation du nombre de clients de 39% depuis les dernières années est attribuable à l’inflation et à la pandémie.

«Il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi», témoigne-t-elle.

Elle explique qu’une personne qui travaille au salaire minimum et perd son emploi n’a pas l’option de mettre de l’argent de côté. Lorsqu’elle perd son revenu de base, elle est immédiatement affectée.

«Quand ils attendent six semaines pour avoir du chômage, ils n’ont pas d’argent. Donc, ils se retrouvent à la banque alimentaire», déclare la trésorière.

Une chose est claire, c’est que le nombre de clients n’a jamais diminué depuis l’établissement de la Banque alimentaire en 1989.

Autre problématique qui pointe à l’horizon, c’est la relève. Les bénévoles actuels sont de plus en plus avancés en âge. Actuellement, la Banque alimentaire de Rogersville peut compter sur 12 bénévoles dévoués.

Selon Lynn Dubé, l’organisme de bienfaisance peut entre autres compter sur l’aide de la coopérative Ferme terre partagée. «Ils nous aident beaucoup», reconnaît-elle. Le mois dernier, la Ferme a apporté 100 livres de carottes à la Banque alimentaire.