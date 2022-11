L’UPA compte lancer une opération sauvetage pour récupérer les vaches en cavale

L’UPA demande de l’aide pour lancer une opération de sauvetage visant à récupérer un troupeau de vaches en cavale qui causent des dégâts sur les terres de fermiers de la Mauricie, au Québec.

Dans un message partagé sur Facebook, la Fédération de l’UPA de la Mauricie recherche des bénévoles prêts à venir donner un coup de main pour participer à cette opération qui se déroulera dimanche.

Une vingtaine de bêtes sont en liberté près de Saint-Sévère après s’être échappées de leur enclos en juillet. Elles ont réussi à esquiver les précédentes tentatives de les capturer. Même une équipe de cowboys de Saint-Tite n’y est pas parvenue.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui a qualifié la situation de «complexe et sans précédent», a envoyé une équipe afin de mettre en œuvre un plan pour capturer le troupeau.

Le maire de St-Sévère, Jean-Yves St-Arnaud, avait déclaré mercredi à La Presse Canadienne que la municipalité avait tenté en vain de demander de l’aide au gouvernement, mais le MAPAQ et le ministère de la Faune lui ont répondu qu’ils ne s’occupaient pas d’animaux d’élevage.

Le maire St-Arnaud estime que les animaux ont causé entre 20 000$ et 25 000$ de dégâts dans les cultures en se couchant dans des champs de soja et en mâchant des épis de maïs. La municipalité n’a été informée de la cavale qu’en octobre, quand les taures ont commencé à se balader sur des terrains résidentiels et dans les rues.