Une nouvelle association pour le soutien des services de garde voit le jour au N.-B.

Un nouvel organisme provincial voit le jour: Un enfant une place Nouveau-Brunswick. Son but est de soutenir l’expansion de services de garde qualitatifs, inclusifs et abordables.

La coordonnatrice d’Un enfant une place Nouveau-Brunswick, Isabelle Forest, a indiqué que la priorité de son organisme est le manque de services de garde réglementés dans la province.

«L’accord de financement fédéral-provincial qui vise à réduire les frais de garde est une excellente mesure, déclare-t-elle au sujet des prix qui atteindront 10$ par jour d’ici 2025 – 2026. Mais trop peu de familles en profiteront, car il n’y a pas suffisamment de places pour les familles qui en veulent.»

Mme Forest pense que le gouvernement doit faire en sorte que de nouvelles garderies à but non lucratif ouvrent, comme le prévoit son accord de financement avec Ottawa conclu en décembre 2021.

«Le gouvernement provincial doit penser au soutien dont les organismes communautaires ont besoin pour étendre leurs opérations, a prescrit la directrice d’Un enfant une place, Morna Ballantyne, en conférence de presse. Nous voulons qu’il soit innovant.»

Elle a suggéré des partenariats entre le gouvernement et des organismes publics, comme les districts scolaires et les municipalités. Elle a aussi proposé la mise en place de garanties gouvernementales pour les prêts contractés par les garderies sans but lucratif, qui pourraient avoir des difficultés à obtenir des capitaux.

Question salariale

Mme Forest a par ailleurs souligné que l’expansion des réseaux de services de garde exigera une stratégie de main-d’œuvre pour le secteur.

«Le plus gros obstacle qui nous empêche de répondre à la demande de services de garde réglementés est la pénurie croissante d’éducatrices à la petite enfance qualifiées, affirme Mme Forest. Difficile de voir comment on pourra mettre sur pied de nouvelles garderies quand celles qui existent échouent à retenir leur personnel à cause des faibles salaires et des conditions de travail médiocres.»

Mme Forest juge que l’augmentation des salaires des éducatrices annoncée par le gouvernement provincial est prometteuse.

Au printemps, celui-ci a déclaré que les éducatrices formées, gagnant un salaire de base de 19$ l’heure, gagneraient 23,47$ l’heure d’ici cinq ans. Il a aussi dit que le salaire du personnel sans formation passerait de 14,90$ à 16,79$ l’heure pendant la même période.

Cependant, ces rémunérations demeureront insuffisantes pour convaincre davantage de Néo-Brunswickois de travailler dans les garderies communautaires et pour y rester longtemps, selon Mme Forest.

«Les salaires sont très bas, a aussi jugé Mme Ballantyne. Nous voulons que les salaires soient modifiés à la hausse. Nous avons besoin d’actions plus audacieuses de la part du gouvernement.»

Elle a ajouté que le processus de fixation des revenus des éducatrices à la petite enfance est trop opaque au Nouveau-Brunswick. Elle aimerait une évaluation transparente des tâches et des qualifications en collaboration avec les professionnelles du secteur, ainsi qu’une comparaison des rétributions choisies avec celles d’autres emplois.

Un enfant une place Nouveau-Brunswick est une branche provinciale d’Un enfant Une place, un organisme national. Cette association sans but lucratif réclame des services de garde de qualité élevée en anglais et en français, offerts à prix abordable et accessibles à tous.