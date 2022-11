Trois autrices restigouchoises, trois romans, trois dons… une même cause

Trois autrices du Restigouche ont choisi de mettre à profit leur plume afin d’aider à la lutte contre le cancer.

Ghislaine Brideau, Pauline Perron et Bernice Landry ont plusieurs choses en commun. Chacune a publié une œuvre au cours des derniers mois. Chacune en était d’ailleurs à leur première publication. Et comme c’est le cas pour plusieurs, elles connaissent des proches ou des gens de leur entourage affligés par le cancer. Interpellées par cette triste réalité, elles ont choisi de remettre une partie des recettes (20%) de leur premier roman à la campagne de l’Arbre de l’espoir.

C’est d’ailleurs par hasard, en discutant entre elles, que les trois écrivaines ont appris que chacune avait l’intention de remettre un montant d’argent pour cette campagne cette année.

«Sans se consulter, on avait choisi d’appuyer la même cause. On a donc décidé de mettre nos efforts en commun afin d’offrir un montant plus significatif», raconte Ghislaine Brideau.

Résidente de Charlo, elle a écrit À chacun sa barque, un ouvrage de croissance personnelle paru en novembre 2021.

«Chacun de soi est son propre capitaine, et autant on a besoin d’un phare pour être guidé par moment, autant on peut devenir ce phare pour quelqu’un d’autre, ou même encore une bouée de sauvetage», explique l’autrice.

Cette écriture zen cadre bien dans les moments plus sombres, comme apprendre qu’un proche est atteint de cancer. Son expérience avec cette maladie, Mme Brideau l’a vécue de près, par l’entremise de la maladie de son neveu, Emmanuel, décédé de la leucémie à l’âge de 13 ans. Une expérience qui l’a ébranlée.

Elle-même diagnostiquée d’une maladie incurable au foie, elle se lance maintenant dans l’écriture d’un second ouvrage.

Pauline Perron a également publié son premier roman, Le bal de l’île, en 2021. Cette fois, il s’agit d’un roman policier dont l’action se déroule au Restigouche. Il met en scène une enquête concernant la disparition de quatre personnes sur l’île aux Hérons.

«Au moment où j’envoyais mon premier manuscrit à la maison d’édition, mon père et une de mes meilleures amies se battaient contre ce fléau. C’est à ce moment que j’ai décidé de donner une partie de mes revenus à l’Arbre de l’espoir, en espérant qu’un jour, nous soyons mieux équipés pour faire face à cette maladie, la guérir, voire même l’enrayer», écrit l’autrice originaire de Malauze et qui demeure actuellement à New Mills.

Un second livre mettant en vedette l’enquêtrice principale est d’ailleurs en cours d’écriture et devrait être prêt pour le printemps prochain. «Et encore une fois, je vais remettre une partie des profits», promet l’écrivaine.

Le tout premier livre de Bernice Landry d’Atholville, En t’attendant, est pour sa part encore chaud sorti des presses. Paru en juillet dernier, ce roman raconte l’histoire d’amour de Gabriella et Marc-Eudes à travers les années.

L’autrice restigouchoise en connaît un chapitre sur le cancer. Diagnostiquée d’un cancer du sein en 2014, elle est la seule du groupe à l’avoir combattu directement. Après plusieurs traitements, elle est aujourd’hui en rémission complète, et ce, depuis maintenant trois ans.

«Avant mon cancer, j’ai accompagné mon père dans le sien et il est décédé depuis. C’est donc une cause que j’ai particulièrement à cœur», a confié la survivante.

Cette proximité avec la maladie fait en sorte qu’elle n’a pas hésité un instant à embarquer dans l’aventure.

Bernice Landry – Gracieuseté Ghislaine Brideau – Gracieuseté Pauline Perron – Gracieuseté

À elles trois, les autrices restigouchoises soumettront une contribution de près de 5000$ à la campagne de l’Arbre de l’espoir, fonds récoltés en grande partie grâce aux recettes de leurs livres.

«On est vraiment contente, car c’est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Chacune de nous a vécu les contrecoups du cancer. C’est notre façon de redonner au suivant pour ce que la vie nous a donné», souligne Mme Brideau.