Un nouveau parcours pour la pratique du fatbike à Edmundston

Un nouveau circuit de sentiers destiné à la pratique du fatbike a été inauguré récemment à Edmundston.

C’est notamment en raison d’une collaboration entre divers partenaires locaux que les gens pourront essayer ce vélo tout terrain aux pneus surdimensionnés.

Le circuit en question – qui se veut une sorte de projet-pilote réalisé avec l’organisme Sentiers Madawaska – a été aménagé sur le terrain du Club de golf Fraser d’Edmundston. Il comprendra une boucle de sept kilomètres qui devrait satisfaire les cyclistes les plus expérimentés et les débutants.

Celle-ci commence au club de golf et emprunte les sentiers Riviera qui ont été inaugurés l’été dernier dans la cadre du projet de budget participatif de la Ville d’Edmundston.

Selon Luc Michaud, président du sous-comité vélo de la Coopérative récréotouristique du Madawaska (communément appelée Républik Nature), la présence permanente de la microbrasserie Ateepic, au club de golf, a notamment permis de développer de projet.

L’équipement servant à entretenir les sentiers et quatre fatbike de location seront sur place. Les gens pourront en faire la location par l’entremise du site web du Centre plein air Mont Farlagne ou par téléphone.

Selon M. Michaud, des sentiers de fatbike existaient déjà au Centre plein air Mont Farlagne. Cependant, comme ils étaient plus au sommet de la montagne et que l’accès y était donc plus difficile, il estime que seuls les plus téméraires étaient vraiment attirés par la pratique du fatbike à cet endroit.

«C’est quelque chose qui est relativement facile techniquement, car il n’y a pas beaucoup de pentes. C’est pour ça que l’on a choisi les terrains du club de golf. C’est beaucoup plus plat et facile pour les débutants.»

Le fatbike gagne en popularité dans certaines régions du Canada, dont le Québec. Luc Michaud souhaite que cet engouement se transporte au Nouveau-Brunswick et dans la région du Madawaska qui est déjà reconnue pour son impressionnant réseau de sentiers de vélo de montagne.

«C’est une autre expérience. C’est vraiment le “fun” (…) On commence à avoir quelques adeptes dans le coin. Mercredi soir, une vingtaine de personnes ont participé à une randonnée de fatbike dans les sentiers. Il devrait y avoir une randonnée chaque mercredi soir.»

Notons que le sentier de fatbike pourrait être bonifié éventuellement. Le sentier actuel est accessible en tout temps.

À propos du fatbike

Le fatbike est un vélo tout terrain dont les pneus sont très larges et permettent une bonne adhérence sur un terrain difficile. Il a vu le jour dans les années 1980, mais c’est vraiment à compter des années 2010 que la pratique du fatbike a pris son envol, particulièrement en Amérique du Nord.

Selon Vélo Québec, le fatbike permet, grâce à ses pneus deux fois plus larges que ceux d’un vélo de montagne et la faible pression d’air qu’ils peuvent contenir, de rouler sur la neige, pour autant que celle-ci ait été compactée. Il peut aussi circuler sur des surfaces comme le sable ou la boue.