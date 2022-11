Un couple de Dieppe apprend la mort de leur fils… qui est bien vivant

La famille d’un homme qui a été identifié à tort comme étant le défunt a annoncé dans un communiqué qu’elle intenterait une action en justice contre la police pour avoir «traumatisé» la famille en leur disant que leur fils était mort, alors qu’il était en fait vivant.

La GRC a reconnu vendredi qu’elle avait initialement mal identifié l’homme retrouvé mort à Moncton dans des toilettes publiques, lundi.

Une heure à peine après la découverte du corps, des policiers ont informé Donna et David Price que le défunt avait été identifié comme étant leur fils.

«Mardi matin, le choc et le chagrin se sont installés, et amis et parents se sont réunis à leur domicile de Dieppe. Les parents ont commencé la tâche inconcevable de prendre des arrangements funéraires pour leur enfant et de notifier les grands-parents de la disparition tragique de leur petit-fils», peut-on lire dans un document envoyé à l’Acadie Nouvelle par les avocats de la famille.

Des employés du bureau du coroner ont été dépêchés, mardi en fin d’après-midi, au domicile de leur fils pour récupérer des effets personnels et des documents, seulement pour découvrir que le fils «décédé» était à la maison, sain et sauf.

«Il est clair que la GRC n’a pris aucune mesure pour confirmer l’identité du défunt, comme contacter ses proches, faire une analyse de l’ADN ou une prise d’empreintes digitales. À un moment donné, la GRC a affirmé qu’une pièce d’identité avait été trouvée sur le corps correspondant au fils de Mme Price, mais cela a ensuite été nié», affirme l’avocat de la famille, Me Brian Murphy.

Les policiers leur auraient affirmé avoir identifié visuellement le défunt et cru reconnaître leur fils, dont ils avaient une photo dans leurs dossiers.

Un porte-parole de la GRC a mentionné dans un communiqué envoyé par courriel que la GRC était au courant d’un éventuel litige concernant l’identification erronée de cette victime et que la police était en communication avec la famille.

Mort dans des toilettes publiques

La directrice générale d’Ensemble Moncton, Debby Warren, a expliqué que son personnel avait réanimé un homme après une surdose sur le site lundi soir, puis passé des heures à essayer de lui trouver un endroit chaud où séjourner.

Après que l’homme d’une vingtaine d’années a été réanimé, il a refusé d’aller à l’hôpital et a quitté le centre après avoir dit au personnel d’Ensemble Moncton qu’il essaierait d’entrer dans l’un des refuges déjà pleins.

L’homme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a été retrouvé mort le lendemain matin dans des toilettes publiques à l’extérieur de l’hôtel de ville de Moncton, qui sont suffisamment chauffées pour empêcher les tuyaux de geler.