Équité salariale dans le secteur privé: ce n’est pas demain la veille

Malgré des questions de l’opposition, le premier ministre Blaine Higgs n’entend pas adopter une loi pour assurer un salaire équivalent pour un travail de valeur équivalente entre hommes et femmes dans des entreprises privées.

Le N.-B. dispose d’une loi sur l’équité salariale dans le secteur public depuis 2009, mais rien n’oblige les entreprises à payer un salaire équivalent aux femmes et aux hommes pour un travail de valeur équivalente.

Le premier ministre Blaine Higgs n’a pas non plus l’intention de légiférer dans ce sens. Il affirme qu’il ne veut pas imposer ce genre d’obligation aux entreprises de la province.

Il affirme qu’il craint de froisser des entreprises en leur imposant une telle loi.

«Je pense que nous devons être conscients d’avoir des entreprises privées qui, de leur propre chef, continuent à s’améliorer. Et on voit de bonnes entreprises qui le font. Mais vous savez, mettre plus de législation autour du secteur privé, ce n’est pas un modèle qui encourage la croissance et le développement.»

D’après Blaine Higgs, le gouvernement provincial donne déjà un bon exemple aux entreprises avec sa politique sur l’équité salariale pour les employé(e)s de l’État.

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale, s’étonne de la raison évoquée par le premier ministre.

«Je suis assez étonnée de cette perspective-là, parce qu’en ce moment, le défi n’est pas tellement d’attirer des entreprises comme de trouver du personnel pour nos entreprises.»

Elle affirme aussi que les inquiétudes de M. Higgs face à la réaction des entreprises à une telle politique relèvent d’un «mythe».

«Le Québec et l’Ontario l’ont fait, et les entreprises n’en ont pas souffert. Elles ont organisé un peu plus leur système de rémunération.»

En Ontario, une loi est entrée en vigueur en 1990 pour faire respecter l’équité salariale dans les secteurs public et privé. Le Québec dispose d’une telle loi depuis 1997.

En 2006, un rapport de suivi chez les entreprises québécoises visées par cette loi a déterminé que 82% des entreprises avaient fait des démarches pour atteindre l’équité salariale simplement parce que la loi l’exigeait.

Johanne Perron estime donc que l’exemple donné par le secteur public au N.-B. ne suffira pas à inciter les entreprises à progresser vers l’équité salariale.

«C’est limité comme impact. On sait que quand il y a une loi, les entreprises agissent beaucoup plus.»

En 2014, les libéraux de Brian Gallant avaient promis qu’ils exigeraient un plan d’équité salariale pour les entreprises de 50 employé(e)s et plus. Ils ont fini par limiter cette exigence aux entreprises qui bénéficient d’un programme de financement gouvernemental.

«On n’a pas vraiment vu de résultats concrets», déplore Johanne Perron.

Les libéraux avaient ensuite promis d’établir une loi pour les grandes entreprises privées, les organismes parapublics et les gouvernements locaux, mais ils ont perdu les élections provinciales de 2018.

La députée libérale Isabelle Thériault a interrogé le premier ministre au sujet de l’équité salariale vendredi, pendant la période de questions.

«J’aurais aimé savoir quelles sont les actions entreprises, même si c’est graduel, pour aller dans cette direction-là. C’était plutôt décevant d’entendre que ce n’est pas une priorité pour le gouvernement Higgs», a-t-elle commenté par la suite.

Selon la Coalition pour l’équité salariale du N.-B., 65% à 70% des femmes faisant partie de la main-d’œuvre au N.-B. travaillent dans le secteur privé. Selon Statistique Canada, en 2018, les hommes obtenaient 1,92$ de plus par heure que les femmes au N.-B. (secteurs publics et privés confondus).