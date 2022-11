Jean-Guy Levesque est le nouveau maire de Campbellton

Le maire sortant d’Atholville est devenu, lundi soir, le premier maire de la nouvelle Communauté régionale de Campbellton.

La réforme municipale a apporté son lot de changements au Restigouche. De neuf municipalités, la région passera à cinq. Balmoral et Eel River Dundee disparaissent au profit de la nouvelle entité Bois-Joli. Dalhousie et Charlo font de même en devenant Baie-des-Hérons. Sans oublier les municipalités d’Atholville, Campbellton et Tide Head qui formeront désormais une seule et même entité, la Communauté régionale de Campbellton.

Dans cette dernière municipalité, le maire sortant d’Atholville, Jean-Guy Levesque, a battu son homologue de Campbellton, Ian Comeau. M. Levesque a remporté ce duel avec 3306 voix contre 1498 pour M. Comeau et 123 pour le troisième candidat, Kevin Bond.

Au bureau du candidat victorieux, les visages étaient tout sourire à l’annonce des résultats. Il faut dire que pour s’assurer de sa victoire, Jean-Guy Levesque y est allé «all-in» comme il se plaît à le dire, mobilisant de nombreux bénévoles afin de faire sortir le vote.

«J’ai pris cette élection très au sérieux, car les enjeux sont très importants. On a une nouvelle ville à bâtir. C’est un beau défi, mais un défi de taille. Ça va certainement prendre une vision claire, un bon plan d’action et définitivement un énorme travail d’équipe», souligne le nouveau maire.

S’il chaussera bientôt les souliers de maire de cette nouvelle entité, il l’avoue, il n’a pas toujours été favorable à ce regroupement. Lui et son conseil avaient même milité afin qu’Atholville et Tide Head puissent y échapper.

«Avec du recul, je peux dire aujourd’hui que ce fut ma plus belle défaite professionnelle, car ça a obligé nos communautés à se parler et à avancer ensemble. Et ça, c’est très positif», ajoute-t-il.

Pour ce qui est des conseillers, Maurice Comeau a été élu par acclamation dans le quartier 1 (Tide Head). Dans le 2 (Atholville), Gaétan Cormier et Steve Thériault ont été élus par la population, alors que Glen Perron et Julien Ouellette l’ont été dans le quartier 3 (Val-d’Amour). Dans le quartier 4 (Campbellton), douze candidats – dont l’intégralité de l’ancien conseil – se faisaient la lutte pour cinq postes disponibles. Au final, Diane Cyr, Mélanie Parent et Sterling Loga ont été réélus. Se joignent à eux le président de la Chambre de commerce de Campbellton, Luc Couturier, ainsi que le candidat Wes Knight.

Maire adjointe sortante, la conseillère élue Diane Cyr en sera pour sa part à son cinquième mandat consécutif. Elle anticipe ce nouveau défi avec grand enthousiasme.

«On vit vraiment un moment historique aujourd’hui alors que nos trois municipalités viennent de se choisir un conseil afin de travailler ensemble, dans un but commun. J’ai vraiment hâte de voir la dynamique à la table. Chose certaine, je suis très contente de ce regroupement et je suis certaine que ce sera pour le mieux», souligne-t-elle.

Baie-des-Hérons

Le maire sortant de Dalhousie, Normand Pelletier, a été élu à la barre de la nouvelle municipalité de Baie-des-Hérons. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Plus à l’est, dans Baie-des-Hérons, c’est le maire sortant de Dalhousie, Normand Pelletier, qui a raflé la faveur populaire. Avec 1253 voix, il devance son ancienne conseillère, Gail Fearon (690), ainsi que le maire sortant de Charlo, Gaétan Pelletier (399).

«Je suis vraiment heureux de recevoir une fois de plus l’appui de la population – autant à Charlo qu’à Dalhousie que dans les DSL -, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vais maintenant continuer à cheminer avec un nouveau conseil afin de bâtir une nouvelle municipalité forte avec une nouvelle identité. C’est un gros défi qui se pointe, mais un très beau défi», dit-il.

Au niveau des conseillers, Denis McIntyre, Leigh Walsh, Lisa Pelletier, Jean-Robert Haché ont tous été réélus. À eux s’ajoutent Cynthia Good Cormier et Ken Chartrand.

Bois-Joli

À Bois-Joli, nouvelle entité constituée de Balmoral, Eel River Dundee et quelques DSL avoisinants, la question de la mairie est réglée depuis un moment en raison de la victoire par acclamation de Mario Pelletier, maire sortant d’Eel River Dundee. C’est également le cas des conseillers généraux Josée Doucet-Thériault et Donald Savoie. Il ne restait en fait qu’à déterminer les quatre autres conseillers.

Dans le quartier 1 (Eel River Dundee), Peggy Savoie-Leclair et Cindy Roy Bernard ont été élues, tout comme Guy Landry et Sophie Maltais dans le quartier 2 (Balmoral).

Saint-Quentin

Dans l’ouest du comté, la Ville de Saint-Quentin se regroupe avec ses deux DSL voisins, soit ceux de Saint-Quentin et de Saint-Martin-de-Restigouche. Comme la population de ces derniers est pratiquement la même que la ville, des élections devaient avoir lieu.

Après avoir remporté par acclamation sa dernière élection, la maire sortante, Nicole Somers, croisait cette fois le fer avec un jeune candidat, Joey Couturier. Celui-ci a toutefois dû s’incliner devant Mme Somers qui l’a emporté 792 voix contre 595.

Pour ce qui est des conseillers, Roger Guimond, Jean-François Martel et Marie-Josée Thériault ont été élus dans le quartier 1 alors que, dans le quartier 2, Serge Pineault, Alain Martel et Patrick N. Jean compléteront le premier conseil de la ville agrandie.