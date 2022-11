Kent: Arnold Vautour triomphe à Beaurivage

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Arnold Vautour a cogné à plusieurs portes dans la nouvelle communauté de Beaurivage. Son travail a porté ses fruits.

L’ancien maire de Saint-Louis-de-Kent de 1998 à 2006 a récolté 1420 votes, suivi par Roger Doiron avec 979 et Brian D. Stevens avec 100 votes.

Il a commencé par dire merci à tous ceux et celles qui ont voté pour lui, ainsi qu’à ses deux adversaires. «Je suis ouvert aux suggestions de Roger et Brian», dit-il. Il croit que son plan d’action, expliqué aux gens rencontrés durant la campagne, a fait la différence en sa faveur.

Arnold Vautour a été impliqué dans différentes organisations communautaires au cours des années, entre autres la Chambre de commerce locale. Plus jeune, il jouait aussi au hockey pour l’équipe de Claire-Fontaine.

Chez les conseillers de Beaurivage, Oswald Mazerolle a été élu par acclamation dans le quartier 1, de même que Paul Lirette dans le quartier 4. Personne ne s’est présenté dans le quartier 2.

Stella Richard, mairesse de Richibucto, et Dennis Mazerolle ont été élus à titre de conseillers généraux.

Howard Vautour a été élu conseiller dans le quartier 3 par une seule voix de majorité, récoltant 248 votes contre 247 pour Danielle Andrée Dugas, mairesse actuelle de Saint-Louis-de-Kent.

Melanie (Boudreau) McDermott a été élue dans le quartier 5, de même que JoAnne Robichaud dans le quartier 6.

Beaurivage est formé des municipalités de Saint-Louis-de-Kent et Richibucto.

Jean Hébert a été le premier maire élu en 2014, lorsque Cocagne a formé une Communauté rurale. Il devient maintenant le premier maire élu de Beausoleil avec 1323 votes, contre 1048 pour sa rivale Diane Gallant.

Jean Hébert a réalisé deux mandats répartis sur sept ans en tant que maire à Cocagne. Il est toujours membre actif du comité local de mesures d’urgence depuis 2014.

«Je trouve que c’est désormais essentiel avec les changements climatiques», fait-il remarquer.

Jean Hébert a enseigné pendant 34 ans à l’école Clément-Cormier de Bouctouche. Il est à la retraite de l’enseignement depuis 15 ans, mais affirme qu’il n’a jamais arrêté d’enseigner.

À Beausoleil, chez les conseillers, Maurice R. Cormier a été élu par acclamation dans le quartier 2, de même que Daniel Bourgeois dans le quartier 4.

Monique Robichaud, Louis Babineau et Paul Babineau ont été élus comme conseillers généraux. Dianna Goguen a été élue dans le quartier 1, Linda Savoie a été élu dans le quartier 3 Beausoleil est formé de la Communauté rurale de Cocagne ainsi que des localités environnantes, dont Notre-Dame-de-Kent.

À Champdoré, le maire actuel du Village de Saint-Antoine, Jean-Pierre Richard, a gagné son pari. Il a récolté 1134 votes contre son rival Donald Bastarache avec 713. M. Richard devient le maire de la nouvelle entité formée des DSL de Saint-Antoine et une partie de Wellington, Saint-Paul, Sainte-Marie, Dundas et Harcourt.

Jean-Pierre Richard compte sept années d’expérience au sein de l’appareil municipal de Saint-Antoine, dont cinq ans comme conseiller municipal.

Le nouveau maire de Champdoré a siégé au sein de plusieurs comités au fil des années. Originaire de Saint-Norbert et ayant vécu 15 ans à Sainte-Marie-de-Kent, il a été membre du comité organisateur de l’Exposition agricole de Kent.

Chez les conseillers de Champdoré, Daniel Hicks a été élu par acclamation dans le quartier 2, ainsi que Léandre Bastarache dans le quartier 4.

Stephan Richard, Eugère Cormier et Gilles Léger ont été élus dans le quartier 1. Maurice Maillet et Marc Babineau ont été élus dans le quartier 3

À Grand-Bouctouche, le maire actuel de la municipalité du grand petit havre, Aldéo Saulnier, a été élu avec 1233 voix, contre 891 pour son rival Jean-Noël Allain. Le principal intéressé compte treize ans et demi d’expérience à ce poste. Il a été maire de Bouctouche de 2004 à 2016, puis a été réélu en 2021.

À Grand-Bouctouche, les conseillers Achille Bastarache et Pauline Hébert ont été élus par acclamation dans le quartier 2, même chose pour Jean-Claude Babineau et Gérald (Gerry) Saulnier dans le quartier 3 Mariette Cormier et David Boudreau ont été élus comme conseillers généraux. Lise LeBlanc et Clétus Maillet représenteront le quartier 1.

Jimmy Bourque devient le premier maire de Nouvelle-Arcadie. Il a récolté 673 votes contre sa rivale, Pierrette Robichaud, mairesse sortante de Rogersville, qui a recueilli 614 voix.

Jimmy Bourque est le président actuel du DSL de Rogersville et fait partie du comité de transition de la nouvelle entité. Il a été actif au sein de plusieurs comités et organisations dans la région.

Sur le plan politique, il a travaillé avec l’ancienne ministre provinciale Rose-May Poirier. En 2010, il s’est présenté comme candidat progressiste-conservateur dans sa circonscription électorale. Il a aussi travaillé avec l’ancien vice-premier ministre Paul Robichaud.

À Nouvelle-Arcadie, Darlene Desroches sera conseiller du quartier 1. Lynn Marie Doiron a été élue par acclamation dans le quartier 2. Cyrille J. Cormier et Shawn Richard représenteront le quartier 3. Yvon Doiron a gagné dans le quartier 4.

Serge Léger devient le premier maire de Cap-Acadie

On peut dire mission accomplie pour Serge Léger. Il voulait être le dernier maire de Cap-Pelé et devenir le premier maire de Cap-Acadie.

Le maire de Cap-Pelé a récolté 2255 votes contre 854 pour sa plus proche rivale, Louise Landry, et 575 pour Gilles Cormier.

Serge Léger est maire de Cap-Pelé depuis 2016. «J’ai tout le temps dit que je voulais voir mon village grandir, maintenant je veux voir ma ville régionale de Cap-Acadie grandir», avait indiqué le maire, lors d’un entretien téléphonique le 26 octobre.

Il est fier de ce qui a été accompli depuis six ans dans sa communauté. Serge Léger est bien connu dans son secteur puisqu’il est le gérant du Home-Hardware de Cap-Pelé.

Parmi les 17 candidats présentés, huit ont été élus, soit Marc-André Vienneau, Yvonne LeBlanc, Josée Vautour, Susan Cormier, Louis Léger, Wendy Bourque, Rachel Boudreau et Eric LeBlanc.