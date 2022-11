Manque de logements à Moncton: aucune régulation d’Airbnb pour l’instant

Les conseillers municipaux de Moncton préfèrent attendre avant de réguler les locations à court terme sur Airbnb et Vrbo. Ils ont suivi les conseils de leur administration, lundi, en comité plénier. Les fonctionnaires de la Ville ont d’autres priorités.

La Ville de Moncton continuera à surveiller les locations à court terme et suivra l’actualité concernant ce sujet dans le reste du Canada. Elle essayera aussi de pousser le gouvernement provincial à élaborer un cadre pour l’octroi de permis préalables à l’inscription d’un logement sur Airbnb et Vrbo.

La municipalité attendra avant de voter un arrêté sur les locations à court terme. Ses conseillers ont accepté en majorité cette recommandation de leur administration.

«Au cours de l’année prochaine, le service d’urbanisme et de l’aménagement travaillera sur des priorités liées à l’achèvement de la stratégie de croissance urbaine ainsi qu’à des études et à des règlements sur les redevances d’aménagement, au lancement de l’examen du plan municipal, à l’examen et à la mise à jour du plan municipal secondaire Vision Lands. Il est limité dans ce qu’il peut entreprendre d’autre», ont noté les fonctionnaires.

Ils ont toutefois précisé que les conseillers municipaux pouvaient embaucher des consultants externes.

Conséquences d’Airbnb

«Nous savons que nous manquons de logements abordables, a fait valoir le conseiller municipal, Charles Léger. Pourquoi ne pourrions-nous pas au moins commencer par imposer une taxe de 3% sur les locations à court terme, comme Saint-Andrews?»

Cette municipalité du sud-ouest du Nouveau-Brunswick a abandonné un projet d’encadrement de l’offre d’habitats temporaires en raison de l’opposition de propriétaires. Elle a néanmoins interdit ce type de location dans les logements abordables. Elle perçoit aussi une taxe touristique de 3% sur les revenus obtenus grâce à Airbnb et Vrbo.

Charles Léger croit que ces deux applications provoquent une sous-utilisation des logements à Moncton, alors que la Ville doit réaménager le centre communautaire des Lions, rue St-George, pour protéger des itinérants du froid.

«Est-ce vrai que les locations sur Airbnb retirent des logements abordables du marché?», a réagi la mairesse, Dawn Arnold, en s’adressant à son administration.

«Nous avons vu beaucoup de conversions de bâtiments vieux de 40 ou 50 ans, qui comportaient six appartements. Les propriétaires y ont fait des rénovations, puis les ont proposés sur Airbnb pour gagner plus d’argent, plutôt que de les louer à long terme», a raconté l’urbaniste, Josh Davies.

Mme Arnold a demandé si ces observations témoignent vraiment d’une diminution du nombre de logements abordables en raison des locations à court terme.

«Ce que j’ai entendu à ce sujet, c’est que des nouveaux arrivants louent un logement pendant deux mois parce qu’ils ne sont pas prêts à acheter une maison, a-t-elle rapporté. Nous avons beaucoup d’appartements en construction, qui ne sont pas encore ouverts. Donc, avoir des maisons meublées pour que les gens attendent de pouvoir vraiment s’installer n’est pas quelque chose de terrible.»

Manque de logements

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine, David Wachsmuth, tend à montrer que les locations temporaires peuvent avoir des conséquences importantes sur le marché de l’habitation dans une étude publiée il y a trois ans.

Il a observé par exemple qu’il y avait en moyenne 128 000 annonces quotidiennes sur Airbnb au Canada en 2018. Plus de 31 000 de ces logements ont été tellement loués à court terme qu’ils ont été retirés du marché locatif à long terme.

Le professeur a affirmé que l’offre de logement a donc été appauvrie, ce qui a exercé une pression à la hausse sur le prix des habitations.

Il y avait 346 inscriptions actives de locations à court terme à Moncton en octobre. La Ville estime que 75% de ces logements, soit 260, ont une vocation commerciale, c’est-à-dire un propriétaire qui possède une habitation distincte.

À titre de comparaison, il y avait plus de 10 300 logements locatifs dans la cité avec un taux d’inoccupation de 1,5% en octobre 2021, soit 156 habitations à louer (appartements et maisons en rangée), selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Le nombre de locations à court terme devrait en outre augmenter, selon l’administration de la Ville de Moncton. Cette tendance était visible avant l’arrivée de la COVID-19, avec une croissance de 150% entre juin 2018 et 2019.

La demande semble là pour que cette croissance reprenne. Le prix moyen des locations à court terme à Moncton a augmenté de 35% entre mai 2021 et octobre 2022.