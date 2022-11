Un cambriolage d’un demi-million $ à Riverview

Un homme de 40 ans de Moncton, Daniel Patrick Whalen, a été accusé en lien avec un cambriolage survenu dans un bâtiment de Travaux publics, à Riverview.

On croit que l’incident s’est produit entre 0h30 et 5h30, le 12 novembre 2022. On a volé divers biens, dont des outils, des génératrices et des véhicules, dans un bâtiment appartenant au gouvernement. On estime la valeur totale des biens volés à près de 500 000 $. Plus tard dans la journée, la police a retrouvé plusieurs articles volés.

Le 28 novembre, la police a arrêté un homme de 40 ans lors de son enquête. Il a comparu le jour même en cour provinciale à Moncton, par téléphone, et a été accusé de vol d’un véhicule à moteur (deux chefs d’accusation); d’entrée par effraction dans un dessein criminel et de conduite d’un véhicule pendant une suspension.

Daniel Patrick Whalen a comparu de nouveau en cour le lendemain pour l’audience sur la libération sous caution. Il a été remis en liberté et comparaîtra de nouveau le 1er décembre.