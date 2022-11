Des mesures pour favoriser le rétablissement d’espèces en péril au N.-B.

Le gouvernement fédéral a annoncé en début de semaine un financement de plus de 8,7 millions de dollars visant à soutenir 67 projets de conservation partout au Canada menés par des collectivités, des particuliers et des organisations non gouvernementales.

Ce financement prévu au cours des trois prochaines années s’inscrit dans le cadre du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril.

Le programme se veut un joueur important dans la conservation d’espèces en péril terrestres dans tout le pays. Il soutient des mesures locales qui visent à assurer l’intendance des terres, des eaux, des animaux et des végétaux, ainsi que la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril.

Au Nouveau-Brunswick, cinq projets recevront jusqu’à 730 985 dollars.

Nature NB réalise un projet visant à soutenir la conservation du monarque dans le Sud de la province. L’organisme mènera des activités de sensibilisation et de mobilisation au sujet du monarque, surveillera les habitats existants du monarque, coordonnera des inventaires des asclépiades et des monarques, et travaillera avec les municipalités à la mise en œuvre de pratiques exemplaires de gestion pour la conservation du monarque.

Le projet de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick portera sur la conservation de l’habitat de deux espèces de lichens dans le bassin versant de la rivière Sainte-Croix. Les travaux consisteront à inventorier et à protéger des parcelles de forêts où l’on retrouve des habitats convenant aux lichens.

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé (Vision H20) conservera l’habitat des Hirondelles de rivage qui vivent dans les zones côtières du sud-est du Nouveau-Brunswick.

La Société d’aménagement de la rivière Madawaska effectuera pour sa part des inventaires des petites chauves-souris brunes et des Hirondelles de rivage, et fournira à la population et aux agriculteurs des renseignements sur les principaux habitats de cette espèce.

Le dernier projet implique Conservation de la nature Canada qui mobilisera les propriétaires fonciers privés dans trois provinces de l’Atlantique, y compris au Nouveau-Brunswick, pour protéger des espèces en péril que sont la Paruline du Canada, des lichens et la polémoine de Van Brunt.