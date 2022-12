Le père Noël de Lamèque prend sa retraite

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Avis aux enfants, le message suivant s’adresse seulement aux adultes avertis. La personnalité bien connue de Lamèque, Gilmond Larocque, n’enfilera plus le traditionnel habillement du père Noël. Son costume est d’ailleurs à vendre.

Chaque année, depuis 22 ans, l’enseignant à la retraite a porté le bel ensemble rouge durant le temps des fêtes. Même en plein été il se faisait reconnaître, trahi par sa longue barbe blanche, mais aussi parce qu’il est fervent de la couleur rouge. «On dirait que ça attirait le regard des enfants, même en plein mois de juillet», admet-il.

Gilmond Larocque a consacré 35 ans de sa vie professionnelle dans les écoles de Saint-Raphaël, Lamèque et Shippagan.

Un beau jour, une enseignante de maternelle lui a demandé de faire le père Noël, étant donné que son mari ne pouvait pas cette fois-là. «Elle m’a apporté l’habit avec une barbe artificielle et je suis allé à l’école avec ça», explique-t-il.

«J’ai un peu souffert», avoue-t-il. Il y avait cette barbe que les enfants tiraient d’un côté et de l’autre. Aussitôt terminé et de retour à la maison, il a mentionné à son épouse: «Je vais te dire une chose, quand je vais faire le père Noël de nouveau, je vais avoir ma barbe à moi.»

À partir de la fin des années 1990, il était en demande pratiquement partout dans la Péninsule acadienne. Il se rendait à la Fédération des caisses populaires acadiennes à Caraquet. Il était un habitué du Marché de Noël de Shippagan, sans oublier la parade de Noël et les scouts de Lamèque.

«J’allais également à Grande-Anse. De là, je me rendais à Maisonnette. J’ai fait le tour de la Péninsule plusieurs fois, affirme-t-il. Tous les Noëls, Assomption-Vie à Moncton voulait m’avoir pour un dimanche après-midi.»

À ce sujet, il raconte une anecdote à propos d’un petit garçon qui croyait «dur comme fer» au père Noël. «On était à une fête à Moncton, et il me voit. Il me dit: Père Noël! Es-tu venu avec tes rennes? Je lui ai dit oui. Il me demande où ils sont? Je lui ai dit: vois-tu en haut de la tour (Bell Aliant)? C’est là que mes rennes sont stationnés.»

«Un bon père Noël peut être un bon menteur», ajoute-t-il en riant.

Gilmond Larocque n’a plus sa longue barbe blanche. Il conserve aujourd’hui une barbichette. – Gracieuseté

Comme il le dit lui même, dans la vie, toute bonne chose à une fin. En 2019, il a décidé d’accrocher son habit rouge pour de bon. «J’ai réalisé que c’était extrêmement exigeant, et que le monsieur avançait en âge», concède-t-il.

Le moment était bien choisi puisqu’en 2020 et 2021, il n’aurait pas pu jouer le célèbre personnage en raison des restrictions reliées à la pandémie.

À part le fait d’être père Noël, Gilmond Larocque a aussi la particularité de jouer de l’accordéon. «Ça été ma vitamine», avoue-t-il. Quand il arrivait de l’école après une grosse journée, il sortait son accordéon pour «s’envoler.»

Maintenant, Gilmond Larocque ne porte plus qu’une barbichette. Encore aujourd’hui, il reçoit de nombreux témoignages de reconnaissance pour son dévouement pendant toutes ces années.