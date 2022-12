Les utilisateurs «perdent encore le signal» dans des secteurs du N.-B.

En 2022, l’accès à un service internet et un réseau cellulaire est vu par plusieurs comme une nécessité. Ce ne sont toutefois pas toutes les régions du Nouveau-Brunswick qui peuvent se vanter d’être servies adéquatement. Ce qui limite le développement économique et pose des problèmes de sécurité.

Sur les cartes des divers fournisseurs de services en télécommunications on peut voir que certaines régions sont peu ou pas du tout couvertes par un réseau cellulaire. C’est notamment le cas d’une portion du Haut-Madawaska, et du Restigouche. D’autres secteurs de la Péninsule acadienne et du comté de Kent vivent aussi des problèmes similaires.

Dans la communauté de Haut-Madawaska, deux incidents soulevés récemment par un habitant de la région en novembre mettent en relief les problèmes causés par l’absence d’un réseau cellulaire.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le citoyen mentionne tout d’abord qu’un chalet de son voisinage a été la proie d’un incendie. En raison du mauvais réseau, il aura fallu quelques tentatives avant de joindre les services du 911.

Plus récemment, c’est le cas d’un chauffeur d’autobus scolaire qui a été victime d’un incident. Selon le récit partagé sur les réseaux sociaux, comme le réseau cellulaire était inexistant dans le coin, il ne pouvait appeler personne.

Toutefois, comme il n’y avait plus d’enfants à bord, il a pu laisser son véhicule sur le bord de la route et se rendre à la résidence la plus proche pour utiliser le téléphone.

Heureusement, les deux incidents n’ont pas fait de blessés. Cependant, plusieurs craignent qu’un accident plus grave se produise sur le territoire et ne soit aggravé par l’absence d’un service de qualité dans les environs.

Meilleur service réclamé

Le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, demande, depuis des années, de meilleurs services autant du côté de l’internet haute vitesse que du réseau cellulaire.

Dans le cas du réseau cellulaire, il soutient que le service est instable, voire même inexistant, à divers endroits de la municipalité.

«Dans toutes les routes secondaires, soit celles qui mènent notamment à Riceville, Val-Lambert, lac Unique et Glazier Lake, on n’a aucun accès au service de téléphonie cellulaire.»

«On ne peut même pas joindre nos employés municipaux qui travaillent au garage municipal de Saint-Hilaire par cellulaire. Ce ne sont pas juste les régions éloignées de la municipalité qui sont touchées.»

Dans le Restigouche, le maire sortant d’Atholville et maire élu de la nouvelle Municipalité régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, est bien placé pour parler des inconvénients causés par l’absence d’un réseau cellulaire.

«Nous, on est dans le secteur de Val-d’Amour. On vit dans les montagnes alors, quand on est dans les secteurs plus élevés, c’est correct, mais dans tout ce qui est plus bas et plus central à Val-d’Amour, on a de gros problèmes au niveau des télécommunications.»

Depuis cinq ans, des intervenants de la région essaient de faire avancer ce dossier. Pour M. Levesque, il est inconcevable qu’un endroit qui comprend autant de résidents que des municipalités desservies par un réseau cellulaire ne puisse pas également en profiter.

«Il faut arrêter de nous faire croire que l’on n’a pas assez de gens pour être desservis. Ces compagnies de télécommunications sont censées être là pour servir la population et elles ne le font pas.»

Selon Jean-Guy Levesque, cette situation peut éventuellement représenter un danger pour bien des gens, dont les personnes âgées qui habitent dans les environs. Surtout que, selon lui, la région est victime de plusieurs pannes d’électricité.

«Quand tu es une personne âgée à la maison et qu’elle n’a pas de moyens de joindre quelqu’un, si un malheur arrive à un moment donné, ils sont pris. Ça me préoccupe énormément.»

«Il ne faut pas attendre qu’il se produise un incident grave avant d’agir.»

Selon le maire d’Atholville, les brigades de pompiers volontaires des environs doivent aussi composer avec les défis qu’entraîne le manque de réseau cellulaire.

«Quand tu dois combattre un incendie dans une zone qui n’est pas desservie par un réseau cellulaire, il peut être plus difficile de demander des ressources additionnelles en cas de besoin. C’est la même chose pour la GRC.»

Même s’ils vont continuer de faire pression afin d’améliorer le réseau cellulaire, les deux maires ne se font pas d’illusions. Ils savent très bien qu’il sera très difficile, sans aide gouvernementale, de financer un projet de la sorte.

«La compagnie Bell Aliant nous a dit à un moment donné qu’il nous faudrait une tour à cellulaire qui pourrait nous coûter de 450 000$ à 500 000$. On n’a pas les fonds pour faire mettre ces tours. Comme on ne peut pas avoir d’octrois gouvernementaux, c’est au bon vouloir de ces compagnies-là de nous installer cela», a raconté Jean-Guy Levesque.

«Aujourd’hui, on ne parle plus d’un luxe, c’est une nécessité. Un peu comme l’électricité l’était dans le temps», a indiqué Jean-Pierre Ouellet.

Un frein au développement

De son côté, le piètre état de l’internet à plusieurs endroits dans la municipalité représente un frein au développement économique et bien-être général de la population.

Il y a quelques années, le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre dans le Haut-Madawaska (CAMO), qui avait comme objectif de présenter des recommandations pouvant aider à accroître la main-d’œuvre dans cette région, avait préparé un rapport dans lequel il était notamment indiqué qu’un service internet haute vitesse était l’un des éléments à considérer.

Selon le maire Ouellet, d’autres efforts avaient été déployés par la Chambre de commerce du Haut-Madawaska, à la suite de la fondation de la Communauté rurale de Haut-Madawaska en 2017, afin de favoriser l’installation d’internet haute vitesse dans la région.

Bien que certains investissements aient été faits par la compagnie Bell pour installer un service internet dans le Haut-Madawaska, il est loin d’être adéquat, estime M. Ouellet.

Le maire raconte qu’il y a environ deux ans, la compagnie Rogers avait demandé l’appui de municipalités comme celles du Haut-Madawaska pour des demandes de financement pour améliorer le service d’internet haute vitesse en régions rurales.

«Ce que l’on a su, à ce moment, c’était que Rogers souhaitait installer de la fibre optique sur le territoire, aux endroits où il y avait des poteaux électriques. Depuis ce temps, on a eu plus ou moins de nouvelles.»

Selon Jean-Pierre Ouellet, les autres options sont plus dispendieuses ou inadéquates.

De son côté, Jean-Guy Levesque estime que la qualité de l’internet est relativement bonne, même si elle peut être meilleure.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé, au début novembre, l’octroi d’une somme pouvant atteindre 17,6 millions $, en plus du financement fédéral de 55 millions $ déjà annoncé, pour fournir l’accès à l’internet haute vitesse à plus de 27 000 foyers du Nouveau-Brunswick.

Selon le premier ministre, ces fonds supplémentaires font partie du plan du gouvernement fédéral pour que chaque foyer du Nouveau-Brunswick ait accès à l’internet haute vitesse d’ici 2030.