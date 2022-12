Perdue et retrouvée, une crèche célèbre fête ses 50 ans

La crèche du temps de fêtes du regretté Claude Picard, artiste-peintre qui a été l’auteur de plusieurs toiles et fresques de renom, célèbre ses 50 ans d’existence cette année.

Exposée dans l’enceinte de la Cathédrale de l’Immaculée-Conception à Edmundston, cette œuvre, imaginée par l’artiste originaire d’Edmundston qui est décédé en 2012, a permis d’attirer un nombre imposant de visiteurs au cours des années.

Le vice-président aux affaires économiques de la Cathédrale de l’Immaculée-Conception et médecin à la retraite, Gilbert Cyr, se souvient d’ailleurs à quel point les gens étaient émerveillés par cette création lorsqu’elle a été présentée pour la première fois en 1972.

Pendant quelques années, la fameuse crèche a été exposée à divers endroits à Edmundston. Elle a même passé un an au Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. Par la suite, on a perdu sa trace pendant plusieurs années avant qu’elle ne soit retrouvée dans le sous-sol d’un bâtiment du centre-ville d’Edmundston en 2020.

Elle est finalement retournée à son endroit d’origine, à la Cathédrale de l’Immaculée-Conception, à temps pour la période des Fêtes de cette même année.

«Quand on nous a informés qu’elle avait été retrouvée, nous étions très heureux et nous voulions la ravoir dans la cathédrale pendant la période des Fêtes», a mentionné Gilbert Cyr.

La fille de Claude Picard, Brigitte, qui avait réussi à retrouver la crèche perdue, était enthousiaste de l’installer de nouveau au sein de l’église située au centre-ville d’Edmundston. Elle est aussi très fière que la crèche soit encore en bon état après toutes ces années.

«J’ai demandé de l’aide de quelques personnes, car il a fallu quand même réparer certains personnages et des choses qui étaient brisées. Mais sinon, elle était en bon état. Ç’a été une belle expérience de la ramener, car j’ai eu peur qu’elle soit perdue à jamais.»

La crèche de l’artiste Claude Picard vue sous un autre angle – Acadie Nouvelle : Bobby Therrien

Une crèche pas comme les autres

La crèche de Claude Picard a été réalisée à la demande de Mgr Eymard Desjardins qui était l’évêque d’Edmundston à l’époque.

Selon ce que raconte Brigitte Picard, l’idée était de confectionner une crèche plus moderne que la version traditionnelle.

Bien loin de l’image d’une crèche avec le petit Jésus entouré de ses parents, des rois mages, du bœuf, de l’âne et du berger, celle de Claude Picard faisait plutôt un clin d’œil à l’époque dans laquelle il vivait en se servant de ses personnages comme des symboles. Le nom apposé à l’œuvre, Et si Jésus venait aujourd’hui, était donc approprié.

On peut encore y voir les bûcherons, les fermiers et les ouvriers au travail. À cela s’ajoutent les malades et les enfants affamés et mutilés, symbole des innocentes victimes de la violence dans le monde. Comme l’œuvre a vu le jour dans les années 1970, on peut apercevoir des hippies. On y voit aussi des joueurs de jeux de hasard et des prostituées.

Au lieu des trois rois mages, l’artiste a décidé, dans un désir d’unité, de mettre les trois représentants des trois religions chrétiennes: catholique, anglicane et orthodoxe.

«L’état des granges et des maisons, c’était aussi voulu, car il (Claude Picard) voulait représenter la pauvreté qui existait et qui existe toujours de nos jours», a ajouté Brigitte Cyr.

Pour confectionner les personnages présents dans la scène qu’il a créée, Claude Picard a eu recours à des poupées Barbie et à des figurines G.I. Joe qui ont été modifiées afin d’en faire les effigies que les gens peuvent admirer maintenant.

Bien qu’il ait réalisé les croquis et supervisé le projet, M. Picard a obtenu l’aide de Charles April, un ouvrier de l’époque qui a, entre autres, fabriqué les bâtiments. Son épouse Jeanne Soucy a confectionné les costumes des figurines.

De son côté, Brigitte Picard, qui était âgée de huit ans à l’époque, avait la tâche de placer les personnages dans la crèche.

«Je n’étais pas très pesante alors je pouvais monter dans la crèche pour placer les personnages comme mon père le voulait. C’est devenu une tradition de Noël qui a duré un certain temps.»

Pour souligner le 50e anniversaire de la crèche, d’autres éléments ont été ajoutés autour de celle-ci comme d’anciens articles de journaux et des croquis de l’artiste.

Bien que les gens puissent visiter la crèche aux heures de messes régulières. Les visiteurs qui le désirent peuvent aussi aller y faire un tour les vendredis soirs dans le cadre de la virée des lutins au centre-ville d’Edmundston. Mme Picard sera d’ailleurs sur place pour partager des informations à propos de la création de son père.