Sondage: 62% insatisfaits du gouvernement de Blaine Higgs

Le niveau d’insatisfaction envers le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a grimpé de 52% à 62% depuis août, selon un sondage de Narrative Research.

Le tiers des Néo-Brunswickois ayant participé au sondage se disent satisfaits de la performance du gouvernement de Blaine Higgs, soit 32%, un chiffre qui a chuté par rapport au dernier sondage trimestriel de cette firme (42%).

L’insatisfaction face au gouvernement est plus élevée dans le nord du N.-B. et dans la région de Moncton, selon un communiqué de Narrative Research.

La préférence des sondés pour le poste de premier ministre donne l’avantage à Susan Holt, chef du Parti libéral, avec 26%. Lors du dernier sondage trimestriel en août, peu de temps après son élection comme chef, elle avait plutôt l’appui de 21% des répondants.

David Coon se trouve en deuxième place avec 20%, une augmentation de cinq points de pourcentage pour le chef des verts.

La proportion de gens qui préfèrent Blaine Higgs comme premier ministre a chuté de 19% à 17% depuis août, tandis que 5% préfèrent le chef par intérim du NPD du N.-B., Alex White, et que 5% préfèrent Rick DeSaulniers de la People’s Alliance.

Comme en août, c’est toujours le Parti libéral qui est en tête dans les intentions de vote. Ses appuis ont toutefois diminué de deux points de pourcentage (de 41% à 39%).

D’après le sondage, si une élection avait lieu aujourd’hui, le Parti progressiste-conservateur obtiendrait 30% des voix (le même résultat qu’il y a trois mois), tandis que le Parti vert en aurait 18%, une augmentation de quatre points de pourcentage.

Les intentions de vote pour la People’s Alliance ont diminué de 5% à 2%, et celles du NPD sont passées de 11% à 10%.

La firme de sondage relève que des différences dans les intentions de vote sont évidentes selon les régions, et que les progressistes-conservateurs ont davantage d’appui dans le sud de la province, alors que les libéraux sont plus populaires dans le nord et dans la région de Moncton.