Une ambiance du temps des fêtes s’est installée à Petit-Rocher

Le village de Petit-Rocher vibre déjà au rythme du temps des fêtes.

La frénésie de Noël s’est emparée du foyer de l’Acadie où se déroule depuis jeudi soir la toute première édition du Festival de Noël de Petit-Rocher.

Pas moins de 11 jours de célébrations sont prévus à l’horaire du festival où activités, spectacles et décorations seront au rendez-vous pour les petits et les grands au cœur d’enfant.

Les festivités ont débuté jeudi avec l’illumination de l’arbre de Noël format géant et la tenue d’un petit marché public extérieur.

Le père Noël y est par la suite allé d’une première apparition publique cette saison en se joignant à la foule qui était présente au parc situé face à l’église du village.

Le sympathique vieillard à la fameuse barbe blanche a pour l’occasion laissé de côté son traîneau, préférant effectuer une entrée remarquée à bord d’un camion de pompier.

Les nombreux enfants présents ont eu tôt fait d’aller à la rencontre du personnage qui a rapidement été entouré.

«Des chants de Noël, la présence du père Noël et du chocolat chaud, c’est toujours magique comme ambiance», a laissé tomber Diane Ouellette, qui assistait à la fête en compagnie de son conjoint et de leurs deux jeunes enfants.

L’événement, qui se tient jusqu’au 11 décembre au cœur du village acadien, se poursuivra vendredi avec une séance de patinage sur des chansons de Noël à 19 heures à l’aréna de Petit-Rocher.

Le premier Festival de Noël a pris son envol jeudi soir à Petit-Rocher. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Différentes stations avec feux extérieurs et musique ont été aménagées au parc et sont accessibles tous les soirs du festival entre 17h30 et 20h30 et en journée les week-ends, lorsque la température le permet.

Un marché public de Noël intérieur tiendra pour sa part l’affiche samedi à la Salle multifonctionnelle Denis Richard avec la présence sur place d’une vingtaine d’exposants.

Dimanche après-midi, le festival propose le Spectacle d’un Noël Chaleur-eux à la salle multifonctionnelle Denis Richard. L’événement met en vedette les artistes Phil Athanase, Maude Sonier, Roger Boudreau, Matt Boudreau, Stéphane LeBlanc et Maxime Boudreau.

Une soirée fricot de poulet aura également lieu entre 16h et 18h au parc face à l’église.

Le festival va se conclure le dimanche 11 décembre avec une journée où la musique sera à l’honneur.

Un spectacle de Noël gratuit de Art Richard tiendra l’affiche en début d’après-midi à l’amphithéâtre du Domaine Étudiant, alors que Laurie LeBlanc proposera son Noël Country en soirée à la Salle multifonctionnelle Denis Richard.